سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 في الصاغة المصرية: فرصة مثالية للشراء

كتب محمد سعد – يتغير سعر الذهب في مصر وفقاً لعدد من العوامل منها البورصة العالمية وعوامل العرض والطلب وأسعار الدولار الأمريكي المتغيرة وتراجع سعر الذهب في الأسبوعين الماضيين وفقا لقرار البنك المركزي بسبب ضعف أحجام التداول علي شراء الذهب بسبب فتره الأعياد واقتراب نهاية العام، وتجذب أسعار الذهب اهتمام المواطنين و المستثمرين مع بداية سنه جديده مما يجعله موضوعا شيقاً للمتابعة اليومية في الأسواق المحلية.
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
- سعر جرام الذهب عيار 18:
حقق سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 لــ3,180 جنيه مصري.
- سعر جرام الذهب عيار 21:
وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 لـ 3,710 جنيه مصري.
- سعر جرام الذهب عيار 12:
تراجع سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 لـ 2,169 جنيه مصري.
- سعر جرام الذهب عيار 24:
لامس سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 لـ 4,240 جنيه مصري.
- سعر جرام الذهب عيار 9:
يباع سعر الذهب عيار 9 اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 لـ 1,626 جنيه مصري.
- سعر جرام الذهب عيار 14:
بلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 لـ 2,530 جنيه مصري.
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 نحو 30,361 جنيهًا مصريًا لسعر الشراء و 30,520 جنيهًا مصريًا لسعر البيع .
أسعار سبائك الذهب اليوم 31 ديسمبر 2024
- حققت سبيكة “أونصة” الذهب وزن 5 جرام اليوم سعر 21,655 جنيهًا.
- حققت سبيكة “أونصة” الذهب وزن 20 جرام اليوم سعر 86,560 جنيهًا.
- حققت سبيكة “أونصة” الذهب وزن 50 جرام اليوم سعر 229,665 جنيهًا.
- حققت سبيكة “أونصة” الذهب وزن 31.1 جرام اليوم سعر 134,538 جنيهًا.
أسعار العملات الذهبية اليوم 31 ديسمبر 2024
أما بالنسبة للعملات الذهبية، فقد سجلت استقرارًا اليوم، وإليك تحديث الأسعار من قبل شركات الصاغة الكبرى، مع إضافة المصنعية وتشمل الأسعار الحالية:
- نصف جنيه ذهب عيار 21: بسعر 16,140 جنيهًا مصريًا.
- ربع جنيه ذهب عيار 21: بسعر 8,115 جنيهًا مصريًا.
- خمسة جنيه ذهب عيار 21: بسعر 161,400 جنيهًا مصريًا.
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