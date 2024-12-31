تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 في مصر

أعلنت منافذ وزارة التموين عن جدول أسعار الخضروات والفاكهة ليوم الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024. يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين في جميع أنحاء البلاد، مع ضمان الجودة وتوافر الكميات الكافية.

كتب محمد سعد – جدول أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 الفاكهة والخضروات شيء أساسي ف كل منزل ويهتم العديد من الأشخاص والتجار وربات المنزل حول أسعار الفاكهة والخضروات لأنها من الأصناف التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل لامها وجبه تناسب الأشخاص في جميع الأوقات وهي وجبه غذائية غنيه بالفيتامينات وتراقبها يوميا ربات المنزل أسعار الفاكهة والخضروات وهما مكمل يدخل ف جميه المأكولات ولا يمكن الاستغناء عن شيء فيهما وتراجعت أسعار بعض الخضروات والفاكهة الفترة الماضية لزياده الطلب عليها وكثرتها في السوق. جدول أسعار الخضار اليوم الطماطم يتراوح سعرها من 3.5 إلي 5.5 جنيه للكيلو.

البطاطس يبلغ سعرها حوالي 4.5إلي 11.5 جنيه للكيلو.

وسعر البصل الأبيض الجديد من 8 إلي 14 جنيه للكيلو.

ووصل سعر البصل الأحمر من 9.5 إلي 11.5جنيه للكيلو.

وسعر الفاصوليا وصل من 4الي 10 جنيه للكيلو.

وسعر الكوسه يتراوح من 8 الي 16 جنيه للكيلو.

ويتراوح سعر الباذنجان البلدي من 5 الي 10 جنيه للكيلو.

وسعر الباذنجان الرومي يتراوح سعره من 4 الي 7 جنيه للكيلو.

ويتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 16 الي 20 جنيه للكيلو.

وسعر الفلفل البلدي الحامي من 14الي 20 جنيه للكيلو.

ووصل سعر الفلفل الألوان للكيلو من 30الي 40 جنيه للكيلو.

وسعر الملوخية وصل من 7الي 9 جنيه للكيلو.

ووصل سعر الخيار البلدي من 9الي 11 جنيه للكيلو.

ويتراوح سعر الثوم من 65 الي 85 جنيه للكيلو.

ويتراوح سعر البطاطا من 3 الي 10 جنيه للكيلو.

مع التحديثات اليومية لأسعار الخضروات والفاكهة في منافذ وزارة التموين، يمكن للمستهلكين التخطيط لمشترياتهم وفقًا لاحتياجاتهم وميزانياتهم.