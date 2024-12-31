مواعيد عرض الحلقة 6 من مسلسل “ساعته وتاريخه” والقنوات الناقلة: القصة الحقيقية

ينتظر عشاق الدراما عرض الحلقة السادسة من مسلسل “ساعته وتاريخه”، الذي يروي قصة حقيقية أثارت اهتمام الجمهور. المسلسل يُعرض على مجموعة من القنوات، مع توقيت محدد يسهل على المشاهدين متابعته والاستمتاع بالأحداث المثيرة.

كتب محمد سعد – يشمل مسلسل ساعته وتاريخه على عدد متنوع من القصص لقضايا حقيقية من ملفات المحاكم المصرية، وحاز المسلسل على عدد كبير من المشاهدات مما ساعد على انتشاره بشكل واسع بين المشاهدين، كمان أنه أصبح من المسلسلات التي حازت على نسبه بحث كبيرة علو وسائل التواصل الاجتماعي، واحتواء المسلسل على قضايا حقيقية من ملفات المحاكم المصرية سبب تساؤل وإثارة الجدل بين المشاهدين في المجتمع المصري.

مسلسل ساعته وتاريخه

يبحث الكثير من المتابعين عن مسلسل ساعته وتاريخه بقصصه المشوقة التي تثير داخل المشاهد فضول وترقب للأحداث لاحتوائه على 26 قضية حقيقية من ملفات المحاكم المصرية تثير الرعب أحيانًا بين المجتمع لبشاعتها مما يجعله أكثر انتشارًا وأعلى نسب للبحث، ويقدم أيضًا مسلسل ساعته وتاريخه رسائل للمشاهد للتوعية للقضايا وقضايا الابتزاز الإلكتروني من خلال محتوى درامي مشوق، وتضم الحلقات عدد من النجوم من برنامج ” كاستينج” التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كتجربة أولى لهم لاكتشاف المواهب الشابة بينهم. وهو إخراج ” عمرو سلامه” .

واليكم القنوات الناقلة لمسلسل ساعته وتاريخه ومواعيد العرض:-

مواعيد مسلسل ساعته وتاريخه على قناة dmc

في يوم الخميس والجمعة “الساعة العاشرة مساءً” بتوقيت القاهرة

اليكم أحدث تردد قناة dmc الناقلة لمسلسل ساعته وتاريخه لمتابعه المسلسل بأعلى جودة:-

تردد قناة dmc على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 12092

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب يكون: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة تكون: HD

تردد قناة dmc على القمر الصناعي العرب سات:

التردد: 11449

معدل الترميز هو: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

لا تفوت مشاهدة الحلقة السادسة من مسلسل “ساعته وتاريخه” على القنوات الناقلة في المواعيد المعلن عنها، واستمتع بأحداث القصة الحقيقية التي تجذب الجميع.