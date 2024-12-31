تحديث ببجي موبايل 3.6 الجديد 2025: موعد الإصدار وأفضل المميزات وطريقة التثبيت

تستعد لعبة ببجي موبايل لإطلاق تحديثها الجديد 3.6 لعام 2025، الذي يأتي مع تحسينات مذهلة ومميزات رائعة تزيد من متعة اللعبة. من المتوقع أن يشمل التحديث إضافات جديدة مثل خرائط مبتكرة، أنماط لعب محسنة، وأسلحة حديثة. تعرف على موعد الإصدار وطريقة تثبيت التحديث بسهولة.

كتب محمد سعد – اعلان هام انه سوف يتم نزول تحديث ببجي موبايل 3.6 الجديد 2025 ولكن يشترط وجود مساحه كافيه علي الهواتف المؤهلة لتحديث ببجي موبايل سواء كانت اندرويد او ايفون لكي يتم تنزيل التحديث الجديد في اللعبة والاستمتاع به وبكافه الإضافات المميزة الموجودة داخل اللعبة وجوده الصوت والسرعة والحركة والأسلحة الجديدة، وأيضا ظهور بعض من الكائنات الحيه مثل: نمر الثلج ودب الباندا، حيث تجذب اللعبة اذهان عدد كبير من الناس منهم البالغين والأطفال ولذلك تابعوا معنا موعد نزول الإصدار الجديد 2025.

موعد نزول تحديث ببجي موبايل 3.6 الجديد 2025

اليكم موعد نزول تحديث ببجي موبايل 3.6 الجديد 2025:

أعلنت شركه ببجي خلال الفترة الماضي انه سوف يتم نزول تحديث ببجي موبايل 3.6 الجديد 2025 في بداية يناير بالتحديد خلال الفترة من 9 الي 11 يناير 2025 ويكون ذلك مع اقتراب انتهاء الموسم الحالي وبدء الموسم الجديد.

مميزات تحديثات ببجي موبايل 3.6 الجديدة 2025

يتميز تحديث ببجي موبايل 3.6 بعدده مميزات التي تجعل اللعبة اكثر سهوله منها:

تحسين الرسوم الجرافيكيه. الإضافات المميزة في الأسلحة وجوده الصوت. ظهور مدينة جديدة صغيرة يوجد بها عدد من الكائنات المساعدة. إضافة تحديثات جديدة على الخرائط وأيضا مناطق جديدة. ومن ثم اضافه التصميمات الليلة التي تجعل المنافسة أكثر حماس. إضافة وضع حدود ديسمبر الجليدي التي تعطي أجواء مذهله للاعب.

كيفيه تحديث ببجي موبايل 2025

كيفيه تحديث ببجي موبايل 2025 من الأيفون:

التوجه لمتجر الهاتف app store. ثم اضغط علي خانه البحث واكتب كلمه “ببجي” او “pubg”. ثم اضغط علي كلمه تحديث او update اذا لم يتم تحديثها تلقائيًا.

كيفيه تحديث ببجي موبايل 2025 من الاندرويد: