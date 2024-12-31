شرطة الرياض تلقي القبض على 7 سوريين بتهم جنائية

أعلنت شرطة الرياض عن نجاحها في القبض على 7 أشخاص من الجنسية السورية متورطين في قضايا جنائية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأجهزة الأمنية المستمرة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة الأنشطة المخالفة للقانون.

كتب محمد سعد – في عملية أمنية نوعية، تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بعصابة إجرامية مكونة من 7 أفراد يحملون الجنسية السورية، تخصصت في انتحال صفات غير صحيحة للإيقاع بضحاياها.

وكشفت التحقيقات أن أفراد العصابة أوهموا ضحاياهم برغبتهم في شراء عملات رقمية وعقارات، مستخدمين في ذلك أساليب احتيالية مُحكمة.

وبعد استدراج الضحايا، قاموا باحتجازهم والاعتداء عليهم باستخدام أسلحة نارية، مستخدمين في تنقلاتهم مركباتٍ مستأجرة تحمل لوحاتٍ مسروقة.

ونجحت العصابة في الاستيلاء على أموال ضحاياهم التي قُدرت بنحو مليون وثلاثمائة ألف ريال سعودي، قبل أن يقوموا بتحويلها إلى خارج المملكة حيث يُقيم مشغلوهم.

وسيتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تؤكد شرطة الرياض التزامها بمواصلة الجهود لضبط الخارجين عن القانون وضمان سلامة المجتمع، مع دعوة المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.