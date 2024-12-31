الدكتور فهد الخضيري: لا تشتروا الخبز والتمر بكميات زائدة واحترموا نعمة الطعام

وجه الدكتور فهد الخضيري، المتخصص في أبحاث السرطان، رسالة توعية للمجتمع، مطالبًا بعدم شراء الخبز والتمر بكميات تفوق الحاجة، مشددًا على ضرورة احترام نعمة الطعام وتجنب الهدر. تأتي هذه النصيحة ضمن مساعي الدكتور لتوجيه الأنظار نحو السلوكيات الصحيحة المتعلقة بالاستهلاك.

كتب محمد سعد – في دعوةٍ لمكافحة التبذير، ناشد الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات السعودي، عبر حسابه على تويتر، إلى إكرام التمر والخبز والاقتصاد في شرائهما، وعدم شراء كميات تفوق الحاجة.

وحثّ الخضيري على ترك الفائض في الأرفف أو التصدق به بدلاً من إهداره، مذكراً بالجهد المبذول لإنتاج كيلو واحد منهما، والذي يتطلب حوالي ألف لتر من الماء.

تأتي هذه الدعوة في ظل تنامي ظاهرة التبذير في العالم، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأزمة شح المياه في بعض المناطق.

وقد لاقت دعوة الدكتور الخضيري تفاعلاً إيجابياً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أيدوا دعوته إلى ترشيد الاستهلاك والحفاظ على النعم.

وقال الدكتور الخضيري في تغريدته:

“أكرموا التمر واكرموا الخبز ولا تشتري اكثر من حاجتك، وإذا لم تستهلكها فاتركها في الأرفف ولاتشتريها، او تصدق بها او اقتصد في شراء الكميات، ولنعلم انه من اجل انتاج كيلو تمر واحد او كيلو قمح نحتاج الف لتر ماء(+-٣٠٠)خلال موسم زراعي واحد( يعني تقريباً الف عبوة ماء سعة لتر ونص لانتاج كيلو تمر او كيلو دقيق وقمح) فاتقوا الله ولا تسرفوا واتركوه في ماعونه ولا تهدرونه او تصدقوا به)”

ودعا الدكتور الخضيري إلى التصدّق بالمواد الغذائية الزائدة عن الحاجة او عدم شراءها بدلاً من إهدارها.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة الدكتور الخضيري، مؤيدين دعوته إلى إكرام التمر والخبز وعدم التبذير.

رسالة الدكتور فهد الخضيري تؤكد أهمية ترشيد الاستهلاك وتقدير نعمة الطعام، وهو أمر يجب أن يكون جزءًا من سلوكنا اليومي لضمان استدامة الموارد والحد من الهدر.