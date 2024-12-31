نهاية المسيرة “هلالية”.. مفاجأة من العيار الثقيل من جستنيه عن كريستيانو رونالدو!!

وجه الدكتور فهد الخضيري، المتخصص في أبحاث السرطان، رسالة توعية للمجتمع، مطالبًا بعدم شراء الخبز والتمر بكميات تفوق الحاجة، مشددًا على ضرورة احترام نعمة الطعام وتجنب الهدر. تأتي هذه النصيحة ضمن مساعي الدكتور لتوجيه الأنظار نحو السلوكيات الصحيحة المتعلقة بالاستهلاك.

كتب محمد سعد – من خلال حوار أجري في رحاب برنامج ملاعب مع فيصل الجفن تم الحديث عن أسطورة الساحرة المستديرة وهو البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ هذا الذي تطرق إليه الإعلامي عدنان جستينه الذي طرح رأيه حيال مستقبله الكروي وذلك عبر مداخلة هاتفية.

إذ قال جستنيه “رونالدو قد يفكر في إنهاء مسيرته الكروية مع الهلال، خاصة أن صندوق الاستثمارات العامة قد يرى في ذلك فرصة لتعزيز سمعة الكرة السعودية.”

وتابع مشيرًا إلى التصريحات التي أدلى بها الدون في حفل جلوب سوكر بحصوله على أفضل لاعب في الشرق الأوسط حيث قال: “كنت بطلاً في جميع الدوريات التي لعبت فيها، ولكن في روشن الأمر يبدو صعباً بسبب وجود الهلال”، وهذا ما أكد عليه جستنيه بأنه دليل احترام للأزرق.

رسالة الدكتور فهد الخضيري تؤكد أهمية ترشيد الاستهلاك وتقدير نعمة الطعام، وهو أمر يجب أن يكون جزءًا من سلوكنا اليومي لضمان استدامة الموارد والحد من الهدر.