عروض سعودية مغرية تنهال على سفيان أمرابط لضمه في انتقالات يناير

تتسابق الأندية السعودية الكبرى على التعاقد مع النجم المغربي سفيان أمرابط خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. أمرابط، الذي برز كأحد أفضل لاعبي الوسط على الساحة الدولية، جذب اهتمام عدد من الفرق السعودية التي تسعى لتعزيز صفوفها بعرض مغرٍ لضمه.

كتب محمد سعد – انتشرت بعض المصادر الرسمية بشأن إمكانية انتقال النجم المغربي سفيان أمرابط لاعب نادي فنربخشه التركي إلى دوري روشن السعودي حيث تلقى عروض من أندية دوري روشن السعودي.

وذلك وقال الصحفي التركي أرسان سيردال ليتحدث عن تلقي النادي التركي عرض بقيمة 22 مليون يورو من الدوري السعودي للمحور الدولي المغربي ذو الـ 28 عامًا.

وذلك وشارك أمرابط في 21 مباراة مع الفريق التركي هذا الموسم في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفين وتمريرتين حاسمتين مع الفريق التركي في مختلف البطولات.

مع العروض القوية المقدمة، يبقى قرار سفيان أمرابط بشأن وجهته المقبلة محط أنظار عشاق كرة القدم، حيث من المتوقع أن يشهد انتقاله تأثيرًا كبيرًا على المنافسة في الدوري السعودي.