تعرف على مدة صلاحية جواز السفر السعودي وفقًا للجوازات السعودية

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن المدة المحددة لصلاحية جواز السفر السعودي، مؤكدة ضرورة التزام المواطنين بفحص صلاحية جوازاتهم قبل التخطيط للسفر. هذا الإعلان يهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان عدم تعرض المسافرين لأي مشكلات أثناء رحلاتهم.

كتب محمد سعد – أكدت الجوازات السعودية أن على المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج التأكد من أن صلاحية جوازات سفرهم لا تقل عن ثلاثة أشهر عند السفر إلى الدول العربية، وستة أشهر عند السفر إلى بقية دول العالم.

وأوضحت أن البطاقات الوطنية أو سجلات الأسرة لا تغني عن جواز السفر الصالح للسفر، كما دعت المواطنين إلى الحفاظ على جوازات سفرهم وعدم إضاعتها أو تعريضها للتلف.

وأشارت إلى أن الجوازات أطلقت خدمات إلكترونية جديدة لتسهيل إجراءات إصدار وتجديد الجوازات، وذلك في إطار سعيها لتطوير خدماتها وتقديمها إلكترونياً.

وأكدت الجوازات أن هذه الخدمات الجديدة تأتي ضمن خطط التحول الرقمي التي تهدف إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين وتسهيل إجراءاتهم.

تؤكد الجوازات السعودية أهمية الالتزام بفحص صلاحية جواز السفر قبل السفر، لضمان تجربة سفر سلسة وخالية من المتاعب.