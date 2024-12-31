كل ما تريد معرفته عن مباراة السعودية وعمان في نصف نهائي خليجي 26: الموعد والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير الخليجية مباراة قوية تجمع بين السعودية وعمان في نصف نهائي بطولة خليجي 26. المباراة تعد واحدة من أبرز مواجهات البطولة، حيث يتنافس المنتخبان على بطاقة التأهل للنهائي. تعرف على موعد المباراة، هوية المعلق، والقنوات الناقلة التي ستعرض هذا الحدث الكروي المثير.

كتب محمد سعد – تترقب كل الجماهير العربية المواجهة قوية بين السعودية وعمان في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 26» والتي من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح حيث تأهل المنتخبان بعد أداء قوي في دور المجموعات، وهذه المباراة المرتقبة تعتبر محط أنظار الملايين من عشاق الكرة الخليجية.في هذه البطولة التاريخية كما انها تمثل مواجهة كلاسيكية في كرة القدم الخليجية، يسعى خلالها كل فريق لتحقيق حلم التتويج.

رحلة المنتخبين إلى نصف النهائي

تخطي المنتخب العماني والمنتخب السعودي الكثير منىالصعوبات للوصول الي الدور نصف النهائي:

كان منتخب عمان قد وصل إلى نصف النهائي بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط حيث تمكن من تحقيق تعادلين أمام الكويت والإمارات، كما حقق فوزا مهمًا على قطر ليضمن الصدارة ويسعى الفريق العماني إلى مواصلة أدائه المميز والوصول إلى المباراة النهائية

أما المنتخب السعودي، فقد حجز مقعده بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط. حيث تعرض لخسارة في الجولة الأولى أمام البحرين، لكنه سرعان ما استعاد توازنه بفوزين متتاليين على اليمن والعراق، ليحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

موعد لعبة السعودية وعمان والقنوات الناقلة

من المنتظر ان تقام المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح. ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:30 بتوقيت القاهرة، 17:30 بتوقيت السعودية وعمان، و18:30 بتوقيت الإمارات. ستنقل المباراة عبر أكثر من 16 قناة عربية، من أبرزها أبوظبي الرياضية، العراقية الرياضية، الكأس، وSSC السعودية الرياضية.

التشكيل المتوقع للمنتخبين

من المتوقع أن يدخل المنتخب السعودي بتشكيل 4-3-3 بقيادة الحارس محمد العويس، ويضم خط الدفاع سلطان الغنام، حسان تمبكتي، على آل بليهي، ونواف بوشال. في خط الوسط، عبدالإله المالكي، محمد كانو، وناصر الدوسري، بينما يتقدم مصعب الجوير، سالم الدوسري، وعبدالله رديف في خط الهجوم.

أما المنتخب العماني، فمن المتوقع أن يعتمد على خطة 4-4-2 بقيادة الحارس إبراهيم المخيني. يتكون خط الدفاع من أمجد الحارثي، أحمد الخميسي، محمد المسلمي، وعلى البوسعيدي. في خط الوسط، يبرز جميل اليحمدي، حارب السعدي، أرشد العلوي، والمنذر العلوي، بينما يقود عصام الصبحي وعبدالرحمن المشيفري خط الهجوم.