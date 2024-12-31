التشكيل الرسمي للمنتخب السعودي أمام عمان: رينارد يفاجئ الجماهير بخيارات غير متوقعة

الجماهير العربية تنتظر مواجهة نارية تجمع السعودية وعمان في نصف نهائي خليجي 26، ومعها يأتي التساؤل: من هم المعلقون الذين سيضفون حماسًا على هذا اللقاء؟ القنوات الناقلة أعلنت عن أسماء المعلقين، مما يتيح للمشاهدين اختيار أصواتهم المفضلة لمتابعة المباراة.

كتب محمد سعد – يبحث الجماهير السعودية والعمانية على محركات البحث على، معلقين مباراة السعودية وعمان في المباراة المرتقبة على استاد جابر مبارك الحمد الصباح ضمن منافسات نصف نهائي خليجي 26، حيث الفائز من المباراة يلتقي المتأهل من الكويت والبحرين في نهائي البطولة المرتقبة.

تشكيل السعودية لمباراة عمان

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: علي البليهي، حسان تمبكتي، نواف بوشل، سلطان الغنام

خط الوسط: عون السلولي، محمد كنو، عبد الله هوساوي

خط الهجوم: عبد الله الرديف، مروان الصحفي، سالم الدوسري

تشكيل عمان المتوقع لمباراة السعودية

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني

خط الدفاع: على البوسعيدى – محمد المسلمي – أحمد الخميسي – أمجد الحارثي

خط الوسط: أرشد العلوي – حارب السعدي – جميل اليحمدي – زاهر الأغبري – عبد الرحمن المشيفري

خط الهجوم: عصام الصبحي.

موعد مباراة السعودية وعمان في كأس خليجي

تبدأ المباراة في تمام الساعه 4.30 مساءًا بتوقيت القاهرة ، 5.30 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 6.30 مساءًا بتوقيت الإمارات العربية.

معلقين مباراة السعودية وعمان في كأس خليجي

تشهد مباراة السعودية وعمان ظهور معلقين مميزين يعلقون على أحداث المباراة ، حيث على اس اس سي الرياضية السعودية بتعليق فهد العتيبي بينما على القنوات الصوتية الثانية حماد العنزي وعمان الرياضية بتعليق حماد العنزي، وقناة الرابعه الرياضية بتعليق حسام الوائلي وقناة الكأس بتعليق أحمد الطيب وعلى القناة الصوتية الثانية خالد الحدي، العراقية الرياضية بتعليق رعد ناهي وأبو ظبي الرياضية بتعليق محمد الشامسي و ابو ظبي الرياضية بتعليق بلال أحمد علام.