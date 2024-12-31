طريقة تحضير كيكة التفاح الصحية بمكونات بسيطة وبألذ مذاق

إذا كنت تبحثين عن وصفة حلوى لذيذة وصحية، فإن كيكة التفاح الصحية هي الخيار المثالي. بمكونات بسيطة وطريقة إعداد سهلة وسريعة، يمكنك تحضير هذه الكيكة الشهية والاستمتاع بها مع عائلتك دون القلق من السعرات الحرارية الزائدة.

كتب محمد سعد – كيكة التفاح الصحية من أنواع الكيك الشهي والمغذي، الذي يحظى بإقبال الكثير، كما يمكنكم تقديمها على وجبة الفطور، وهي سهلة وسريعة التحضير، بالإضافة إلى أنها غنية بالقيمة الغذائية، ومفيدة من الناحية الصحية أيضًا، كما أن مكوناتها بسيطة، وغير مكلفة، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم لما لها من فوائد جمة، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها وبألذ الوصفات.

مكونات كيكة التفاح الصحية

سوف نتعرف فيما يلي على مكونات كيكة التفاح الصحية، وهي مكونات بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

150 جم من السكر.

8 جم من الفانيليا.

رشة ملح.

150 جم من زبادي بالفانيليا.

50 مل من الحليب.

100 مل من زيت بذور عباد الشمش.

200 جم من الدقيق.

16 جم من البيكنج بودر.

2 حبة تفاح مقطعة نصف شريحة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف فيما يلي على طريقة تحضير كيكة التفاح الصحية، وهي كالآتي: