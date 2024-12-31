سعر الدولار اليوم في آخر أيام 2024 وتوقعات العام الجديد

يشهد سعر الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى اهتمامًا كبيرًا في آخر أيام العام 2024، مع توقعات متباينة بشأن أدائه في العام الجديد. تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، وما ينتظره الخبراء من العملة الأمريكية مع بداية عام 2025.

كتب محمد سعد – شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري آخر أيام العام، حالة من الإستقرار الحذر في أسعار العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، مقارنة بأسعار الأيام الماضية، وكان الدولار قد شهد زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي تخطى بها حاجز الـ50 جنيه، وذلك بعد أن شهد تراجعاً مفاجئاً في بداية الشهر الماضي أكتوبر 2024، وكان هذا التراجع يعود إلى زيادة الإحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، والسيطرة التامة على السوق السوداء، وأصبح التعامل الآن من خلال البنوك فقط.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

هذا ويتوقع الخبراء مزيد من التحركات في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال الفترة المقبلةـ وذلك نتيجة برنامج صندوق النقد الدولي، والإلتزامات المقرر سدادها على مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بالرغم من الصفقات الاستثمارية الضخمة التي عقدتها الحكومة مع العديد من دول الخليج، والقضاء على الأسواق الموازية.

هذا وقد استقرت أسعار العملة الأمريكية في أغلب البنوك المصرية على سعر واحد تقريباً، ويتوقع أن يستمر هذا الإستقار خلال الفترة المقبلة، وفي حالة ارتفاعه يرتفع شيئاً طفيفاً لا يؤثر على المعاملات اليومية، وحول سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي فسجل اليوم 50.79 جنيه سعر الشراء و50.89 جنيه سعر البيع.

أسعار الدولار 19 ديسمبر 2024

حيث شهدت العملة الأمريكية اليوم زيادة في أغلب البنوك المصرية الرسمية مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، ليسجل سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك مصر وبنك الإسكندرية 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه سعر البيع.

أسعار الريال والدولار مقابل الجنيه بتاريخ 20 نوفمبر 2024

وحول أسعار الدولار واليورو والريال السعودي والعديد من العملات الأجنبية مقابل الجنيه فقد جاء وفق ما يلي، وذلك وفق الأسعار الرسمية للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 49.48 جنيه سعر الشراء، و49.58 جنيه سعر البيع.

سعر اليورو اليوم 52.27 جنيه سعر الشراء و52.38 جنيه سعر البيع.

سعر الريال السعودي اليوم سجل 13.18 جنيه سعر الشراء و13.20 جنيه سعر البيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم سجل 160.93 جنيه سعر الشراء، و161.31 جنيه سعر البيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه الأسبوع الأول من نوفمبر 2024

ولأول مرة منذ شهور يتخطى سعر الدولار خاجز الـ49 جنيه في البنوك المصرية، حيث سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وفي بنك القاهرة وفي بنك الإسكندرية وفي البنك التجاري الدولي سعر 49.1 جنيه للشراء، و49.11 جنيه سعر البيع، مع توقعات بمزيد من الإرتفاع خلال الفترة المقبلة، وجاءت أسعار العملات في البنك المركزي اليوم وفق ما يلي.

أسعار الدولار 1 نوفمبر 2024 وحول أسعار الدولار اليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024، فقد شهدت الأسعار استقراراً على نفس أسعار الأسبوع الماضي، وسجل سعر الشراء الآن في البنك المركزي المصري الآن 48.89 جنيه، أما سعر البيع فسجل اليوم 49.03 جنيه مقابل الدولار، والأسعار في كافة البنوك المصرية تدور حول هذه الأرقام بارتفاع أو بانخفاض قليل. وفيما يلي يعرض موقع الكويت الإخباري تفاصيل أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية وذلك وفق آخر تحديثات لشاشات عرض أسعار كافة العملات مقابل الجنيه المصري، وجاء سعر الورقة الخضراء مقابل العملية المصرية وفق ما يلي. أسعار الدولار اليوم حيث سجلت أسعار الدولار اليوم الأربعاء 23 أكتوبر في أغلب البنوك المصرية، وعلى رأسها بنك القاهرة وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي وبنك مصر، 48.62 للشراء، و48.72 للبيع. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري. سجل الدولار بالبنك المركزي اليوم 48.24 جنيه سعر الشراء.

كما سجل الدولار 48.34 جنيه سعر البيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل الآن الدولار 48.26 جنيه سعر الشراء.

و48.36 جنيه سعر البيع. أسعار الدولار في بنك مصر الآن. سجل الآن الدولار 48.26 جنيه سعر الشراء.

و48.36 جنيه سعر البيع. سعر العملة الأمريكية اليوم في البنك التجاري المصري سجل الدولار بالبنك التجاري الدولي اليوم 48.24 جنيه سعر الشراء.

كما سجل الدولار 48.34 جنيه سعر البيع. سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدولار بمصرف أبو ظبي اليوم 48.40 جنيه سعر الشراء.

كما سجل الدولار 48.50 جنيه سعر البيع. أسعار الدولار الآن في بنك قناة السويس سجل الآن الدولار 48.24 جنيه سعر الشراء.

و48.34 جنيه سعر البيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار الآن 48.24 جنيه سعر الشراء.

و48.34 جنيه سعر البيع.

مع انتهاء عام 2024، يترقب المتعاملون أداء الدولار في العام الجديد، حيث تشير التوقعات إلى احتمالية استمرار التقلبات وفقًا للعوامل الاقتصادية والسياسية العالمية.