تعرف على موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر يناير 2025

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر يناير 2025. يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لدعم الأسر المستفيدة وضمان حصولهم على المخصصات المالية في الموعد المحدد لتلبية احتياجاتهم الشهرية.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسمياً في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر يناير 2025، الذي يمثل الدورة رقم 37 من البرنامج وقد جاء هذا الإعلان بعد ان حدث انتشار كبير للشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وتزعم تغيير موعد الصرف، وهذا قد دفع الوزارة إلى توضيح الحقائق وايضا الرد على الاستفسارات التي كانت وردتها من مستفيدي البرنامج وتأكيد الوزارة على مواعيد الصرف ويأتي هذا في إطار الشفافية وضمان تقديم المعلومات الدقيقة للمستفيدين.

حقيقة الشائعات حول تغيير موعد الصرف

أكدت وزارة الموارد البشرية أن الأخبار المتداولة بشأن تبكير أو تأجيل صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر يناير 2025 غير صحيحة تماما هذه الشائعات، والتي انتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، وتهدف إلى إثارة الجدل بين المواطنين وإحداث حالة من البلبلة من جهتها، وكانت قد دعت الوزارة المواطنين إلى الاعتماد فقط على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة بدلاً من الانجراف خلف الشائعات.

موعد الإيداع الرسمي للضمان الاجتماعي

أوضحت الوزارة أن راتب الضمان الاجتماعي من المقرر ان يتم إيداعه يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 ميلاديا والذي سوف يوافق 1 رجب 1446 هجريا وتبدأ عملية الإيداع اعتبارا من الساعة 12 صباحا، وتشمل جميع المستفيدين الذين استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق ويعد ان يتم الالتزام بهذه المواعيد جزءا من سياسة الوزارة لضمان تقديم الدعم المالي في الوقت المناسب للمستفيدين.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

من اجل تسهيل الأمور على المستفيدين وضمان حصولهم على المعلومات بشكل دقيق، فقد قدمت وزارة الموارد البشرية خطوات إلكترونية مبسطة للاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور ويمكن القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب المستفيد. النقر على خيار “استعلام الأهلية”. اختيار الدورة المناسبة من القائمة المتاحة. إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق. النقر على زر “استعلام” للحصول على النتيجة.

بمجرد تنفيذ هذه الخطوات، ستظهر نتيجة الاستعلام على الشاشة، مما يسهل على المستفيدين متابعة حالة أهليتهم واستحقاقهم للدعم