تردد قناة الكأس الرياضية الناقلة لمباريات خليجي 26 بجودة عالية

أعلنت قناة الكأس الرياضية عن نقل مباريات بطولة خليجي 26 بجودة عالية، لتتيح لعشاق الكرة الخليجية متابعة كافة التفاصيل المثيرة للبطولة. إذا كنت من محبي المنافسات الحماسية، احرص على ضبط تردد قناة الكأس على جهاز الاستقبال الخاص بك للاستمتاع بمشاهدة المباريات.

كتب محمد سعد – يمكن لعشاق كرة القدم متابعة مباريات كأس الخليج العربي ” خليجي 26″ على تردد قناة الكاس الرياضية التي تعرض بطولات كبرى مميزة وتمتلك استديوهات تحليلية كبرى وعدد كبير من المعلقين الرياضيين والمراسلين الذين يقومون بنقل الأخبار الرياضية وفق أحدث الأساليب المتطورة في بث وعرض مباريات كرة القدم والمنافسات الرياضية الكبرى في الوطن العربي وعلى مستوى العالم.

تردد قناة الكاس الرياضية

وتشهد الفترة الحالية عرض بطولة كأس الخليج العربي التي تتميز القناة بعرضها بجودة عالية في الصوت والصورة والمحتوى ومن المباريات الهامة المنتظرة هي مباراة عمان والسعودية والتي تقام الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 وتنطلق في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت جمهورية مصر العربية والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف بتوقيت دولة الإمارات وتنقل المباراة من خلال قنوات الكأس الرياضية وقنوات SSC والعديد من القنوات الرياضية الأخرى الحاصلة على حقوق نقل البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ما هو التردد الجديد لقناة الكأس؟

وتنقل قناة الكأس القطرية البطولة الخليجية التي يشارك فيها 8 منتخبات عربية وهي منتخب الإمارات ومنتخب قطر والبحرين واليمن والسعودية والكويت والعراق وعمان وتقدم تغطية شاملة لها وحصرية بإستخدام أحدث التقنيات وبما يلبي إحتياجات المشاهدين، حيث تتميز القناة بعرض استديو تحليلي وبرامج تحليلية وتقديم تقارير رياضية مختلفة للحديث عن كافة الجوانب من خلال مجموعة مهرة من أفضل المعلقيين الرياضيين فى الوطن العربي.

تردد قناة الكأس hd المفتوحة

ويأتي التردد الخاص بقناة الكأس الرياضية علي النايل سات كالتالي:

التردد: 11919

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

تردد قناة الكأس الرياضية علي عرب سات

تردد قناة الكأس الرياضية علي العرب سات علي النحو التالي:

التردد: 12418

القمر الصناعي: العرب سات

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الكأس الرياضية علي هوت بيرد

التردد هو 12111.

معامل الاستقطاب هو عمودي (V).

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ¾.

الجودة هي HD.

وتتميز القناة بتقديم تغطية حصرية وشاملة وذلك في البطولات الرياضية العالمية بما في ذلك الدوري القطري ودوري أبطال آسيا بالإضافة إلى مباريات كأس العالم.