تردد قناة أبوظبي الرياضية لمتابعة مباريات بطولة خليجي 26

استمتع بمشاهدة منافسات بطولة خليجي 26 مباشرة عبر قناة أبوظبي الرياضية، التي تقدم تغطية شاملة وجودة بث عالية لجميع مباريات البطولة. لضمان عدم تفويت أي لحظة من الإثارة، قم بضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد الصحيح للقناة.

كتب محمد سعد – تابع أقوى المباريات الجديدة والحصرية على تردد قناة أبو ظبي الرياضية التي تقدم أفضل محتوى رياضي على مستوى القنوات الرياضية، وتزايد البحث عنها في المدّة الأخيرة خاصة مع بداية إقامة بطولة خليجي 26 المقامة حاليا في دولة الكويت، وتتابع القناة الأخبار والتطورات الرياضية في عالم كرة القدم وذلك محليا وعالميا.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

وتعرض تردد قناة أبو ظبي الرياضية مباريات هامة في الدوريات العربية بجودة عالية، وتقدم القناة المحتوى مع تعليق من معلقين رياضيين متميزين في الوطن العربي، كما تعرض القناة كل ما يتعلق بالرياضة والبطولات الرياضية، وبالإضافة إلى عرضها بطولة خليجي 26، فإنها تملك حقوق بث الدوري الإيطالي، وعدد من الدوريات الأخرى وهي:

الدوري الهولندي الممتاز.

الدوري الإيطالي.

دوري كأس إيطاليا.

دوري أبطال آسيا.

كأس السوبرالإيطالي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عربسات

يمكنكم الاستمتاع بمتابعة القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال ادخال المعلومات التالية:

تردد القناة: 11804

جهة الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة القناة: HD

ما هو التردد الجديد لقناه أبو ظبي الرياضيه؟

يكون التردد على النايل سات كالتالي:

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD

ويتم ضبط القناة وإستقبالها من خلال مجموعة من الخطوات وهي:

الدخول على قائمة الإعدادات في جهاز الإستقبال.

الضغط على زر التثبيت.

الدخول على البحث اليدوي.

تسجيل البيانات الخاصة بالقمر الصناعي سواء كان عرب سات أو نايل سات.

إدخال معلومات التردد.

الضغط على كلمة بحث وبعد ذلك حفظ القناة.

موعد مباراة الكويت والبحرين بطولة خليجي 26

وتتابع الجماهير العربية عن كثب وبترقب كبير وفي دولة الكويت والبحرين المباراة المرتقبة بين فريقي الكويت والبحرين والتي تقام على ملعب جابر الأحمد الدولى وهي مباراة من العيار الثقيل وتنطلق يوم الأربعاء وتبدأ صافرة الحكم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت جمهوربة مصر العربية والتاسعة بتوقيت السعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات وهي المباراة النارية التي يسعى فيها كلا الفريقين للفوز من أجل الوصول إلى المباراة النهائية لتحقيق اللقب في بطولة خليجي 26.