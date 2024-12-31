سعر ومواصفات Galaxy Note 20 Ultra في السعودية عبر أمازون

هاتف Galaxy Note 20 Ultra من سامسونج يُعد من أبرز الهواتف الذكية التي تجمع بين الأداء القوي والمواصفات المتطورة. إذا كنت تبحث عن هاتف يقدم لك تجربة استثنائية، تعرف على سعره ومواصفاته في السعودية بالريال من خلال متاجر أمازون، مع خيارات تناسب احتياجاتك.

كتب محمد سعد – سعر ومواصفات جالاكسي NOT 20 الترا بالسعودية هو أكثر ما يتم البحث عنه من قبل الكثيرين، لاسيما وأنه من بين الهواتف المميزة للغاية والتي تعمل بنظام الأندرويد لكنها في نفس الوقت تنافس أجهزة الأيفون نظرًا لوجود معالج فريد وكاميرات عالية الدقة كما أنها تدعم تقنيات الجيل الخامس، وسوف نخبرك أكثر عن السعر والمواصفات من خلال هذا المقال.

سعر ومواصفات جالاكسي NOT 20 الترا بالسعودية

يعد هذا الهاتف من بين الهواتف المميزة للغاية نظرًا لأنه يمتاز بالدقة والجودة وإليك المواصفات:

وزن الهاتف يبلغ نحو 208 جرام فقط بسمك 8.1 مم.

مصنوع بالكامل من مادة الزجاج القوي مع وجود إطار جانبي من الألمونيوم.

يحتوي على شريحتي اتصال ويدعم الجيل الخامس.

يمتاز هذا الهاتف بمقاومة الماء والغبار على عمق متر ونصف.

الشاشة بمقاس 6.9 بوصة مزود بطبقة من أجل حمايتها من الخدوش والكسر.

الجهاز معالج بتقنية النانو 7.

كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 10 ميجا بكسل تتيح لك تصوير فيديوهات بدقة 2160 بيكسل.

يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108 ميجا بكسل تدعم المثبت البصري، والثانية بدقة 12 ميجا والثالثة تستخدم في التصوير الواسع بدقة 12 ميجا بكسل أيضًا.

بطارية الهاتف بسعة 4500 مللي أمبير وتدعم خاصية الدعم السريع وذلك بقوة 25 وات، كما أنها تدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط.

مزايا Samsung Galaxy Note 20 Ultra

يعد هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا من بين الهواتف المميزة والتي تقاوم الماء والغبار، كما أنه يحتوي على سماعات خارجية قوية بتقنية الستيريو النقية ذات الصوت العالي، كما يقدم المعالج أداء قوي للغاية يضاهي ويفوق هواتف الآيفون.

الشاشة كبيرة الحجم وتتيح لك تجربة متميزة بأعلى معدل تحديث يفوق 120 هرتز، كما أن البطارية تبقى ساعات طويلة تمكنك من تشغيل الألعاب الثقيلة دون أن يتوقف، الهاتف يحتوي على قلم ويأتي بتصميم متميز وألوان فريدة خاصة بعد إضافة اللون البرونزي له.

سعر هاتف جالكسي نوت 20 في السعودية

يعد هاتف جالاكسي NOT 20 الترا من بين الهواتف المتميزة للغاية والتي يوجد عليها إقبال كبير من المواطنين ويباع بسعر 2186 ريال سعودي وذلك في متاجر أمازون السعودية.