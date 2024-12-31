خطوات تحميل تطبيق تليفوني لمعرفة جمرك هاتفك في 2025 بسهولة

إذا كنت ترغب في التحقق من الرسوم الجمركية المفروضة على هاتفك المحمول، فإن تطبيق تليفوني يتيح لك ذلك بسهولة وفعالية. إليك خطوات تحميل التطبيق واستخدامه للكشف عن جمرك هاتفك لعام 2025 بخطوات بسيطة وسريعة.

كتب محمد سعد – أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن إطلاق تطبيق تليفوني، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج وتسديد الرسوم والضرائب المستحقة عليها، من المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، يعد هذا التطبيق خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من الشفافية والتنظيم في سوق الهواتف المحمولة بمصر، سنتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بهذا التطبيق، بما في ذلك كيفية التسجيل، الأجهزة المشمولة، وأهميته.

ما هو تطبيق تليفوني؟

تطبيق “تليفوني” هو منصة رقمية أطلقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مصممة خصيصًا لتسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة التي يتم استيرادها من الخارج، يتيح التطبيق للمستخدمين تسجيل أجهزتهم بسهولة وسداد الرسوم والضرائب المستحقة إلكترونيًا دون الحاجة إلى أي إجراءات ورقية معقدة.

ابتداءً من يناير 2025، سيكون تسجيل أي هاتف محمول يتم إدخاله إلى مصر من الخارج عبر تطبيق “تليفوني” إلزاميًا، تشمل الرسوم المفروضة ضرائب قد تصل إلى 37% من قيمة الجهاز، ولكن لم يتم تحديد النسبة النهائية بعد.

كيفية تسجيل الهواتف المحمولة عبر تطبيق تليفوني

يمكن تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة بسهولة عبر تطبيق “تليفوني” من خلال الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق “تليفوني” من متجر التطبيقات المناسب لجهازك.

أدخل البيانات المطلوبة، بما في ذلك الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI).

سيقوم التطبيق بحساب قيمة الرسوم المستحقة بناءً على الجهاز.

أكمل عملية الدفع إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع الرقمية المتاحة.

ما هي الأجهزة المشمولة في القرار؟

يشمل القرار جميع الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، سواء كانت جديدة أو مستعملة ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات التي يجب أخذها في الاعتبار:

الأجهزة المفعلة قبل 1 يناير 2025: الهواتف التي تم إدخالها وتفعيلها في مصر قبل هذا التاريخ لن تخضع للقرار. الأجهزة ذات الضمان المحلي: الهواتف التي تم شراؤها من وكلاء معتمدين داخل مصر وتم دفع الضرائب عليها مسبقًا لن تحتاج إلى التسجيل عبر التطبيق.

ماذا يحدث إذا لم يتم تسجيل الجهاز؟

في حال إدخال هاتف محمول جديد إلى مصر دون تسجيله عبر تطبيق “تليفوني”، ستعمل الأجهزة بشكل طبيعي لمدة 90 يومًا فقط بعد انتهاء هذه الفترة، سيتم حجب الجهاز عن الاتصال بالشبكات المحلية، مما يعني عدم القدرة على استخدامه لإجراء المكالمات أو تصفح الإنترنت.

كيفية تحميل تطبيق تليفوني

لمستخدمي الآيفون (iOS)

افتح متجر “آب ستور”.

ابحث عن تطبيق “تليفوني”.

اضغط على “تحميل” وانتظر حتى يكتمل التثبيت.

أنشئ حسابًا جديدًا بإدخال بياناتك الشخصية.

أدخل الرقم التسلسلي (IMEI) وتحقق من حالة الجهاز.

قم بسداد الرسوم باستخدام الوسائل المتاحة.

لمستخدمي الأندرويد