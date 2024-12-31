صديقك الذكي الجديد وصل:تواصل مع ChatGPT عبر واتساب

إذا كنت ترغب في التحقق من الرسوم الجمركية المفروضة على هاتفك المحمول، فإن تطبيق تليفوني يتيح لك ذلك بسهولة وفعالية. إليك خطوات تحميل التطبيق واستخدامه للكشف عن جمرك هاتفك لعام 2025 بخطوات بسيطة وسريعة.

كتب محمد سعد – أتاحت شركة Ai رقم شات جي بي تي على واتساب كما أتاحت إمكانية الوصول إليه بسهولة من خلال الماسح الضوئي، وذلك لأن هذا الشات من بين أفضل التحديثات التي أصدرتها الشركة لتعميم استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات والعمل على نشره بين جميع المستخدمين، من الجدير بالذكر أن هذا التطبيق يساعد المستخدمين بشكل كبير في الإجابة على العديد من الأسئلة التي تدور في أذهانهم، بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى الخاصة بكتابة النصوص وإنشاء المحتوى.

رقم شات جي بي تي على واتساب

إذا كنت ترغب في الاستمتاع بمزايا عديدة وفائقة من خلال شات جي بي تي، يمكنك تجربة شات جي بي تي واتساب، وذلك كما يلي:

قم بتسجيل رقم شات جي بي تي على جهازك أولا.

قم بالتوجه إلى جهات الاتصال الخاصة بك ثم اضغط على إضافة جهة اتصال جديدة.

قم بكتابة الرقم 0018478242800 في الخانة المخصصة له.

قم بالضغط على حفظ ليتم حفظ جهة الاتصال لديك.

قم بالتواصل من خلال الرسائل أو المكالمات الصوتية.

يمكنك إرسال الأسئلة التي تود الإجابة عليها وسيتم الرد عليك في اللحظة ذاتها.

مميزات شات جي بي تي

شات جي بي تي هو أحد التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي ظهرت مؤخراً، وحقق نجاحاً كبيراً في مجال التكنولوجيا وذلك لأنه يتميز بعدة مميزات، أهمها:

يمكنه الإجابة على أي سؤال مهما كانت درجة صعوبته.

سهل على المبرمجين العديد من المهام الخاصة بتصحيح وكتابة وشرح الأكواد البرمجية.

يمكن من خلاله كتابة السيرة الذاتية.

يمكن من خلاله إعادة صياغة بعض النصوص.

القدرة على كتابة محتوى وإنشاء نصوص بمختلف أنواعها.

يعرض مساعداته المختلفة على المستخدم فيما يتعلق بتسويق المنتجات.

القدرة على التحليل المالي والاقتصادي والنقد بمختلف أنواعه.

عيوب شات جي بي تي

على الرغم من هذه المميزات، ولكن توجد عيوب أيضا على الجانب الآخر، أهمها: