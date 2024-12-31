حكم المباراة يلغي هدفًا للسعودية أمام عمان في نهائي كأس الخليج

في مباراة حافلة بالإثارة ضمن نهائي بطولة كأس الخليج، شهدت المواجهة بين السعودية وعمان لحظة جدلية بعدما ألغى حكم المباراة هدفًا للسعودية، ما أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير والمحللين الرياضيين.

كتب محمد سعد – إلغي حكم المباراة هدفًا لصالح المنتخب السعودي أمام عمان بداعي للتسل في المباراة الجارية على استاد جابر مبارك الحمد الصباح ضمن نصف نهائي كأس خليجي 26.

إلغي الحكم هدفًا للمنتخب السعودي سجله عبد الله الحمدان بسبب التسلل ، حيث مرر الكرة مروان الصحفي إلى اللاعب عبد الله الحمدان في الدقيقة 60 من عمر المباراة بداعي التسلل. تشكيل السعودية الرسمي لمباراة عمان في حراسة المرمي :محمد العويس، في خط الدفاع : سلطان الغنام، حسان تمبكتي، علي البليهي، نواف بوشل، في خط الوسط : محمد كنو، مصعب الجوير، عبدالله الحمدان، في خط الهجوم: سالم الدوسري، مروان الصحفي وعبدالله رديف. ويتواجد على مقاعد البدلاء، كل من؛ نواف العقيدي، أحمد الكسار، سعد آل موسى، عون السلولي، علي لاجامي، مهند الشنقيطي، أيمن فلاتة، عبدالملك العييري، محمد القحطاني، عبدالإله هوساوي وعبدالعزيز العثمان تشكيل عمان الرسمي لمباراة السعودية الحارس: فايز الرشيدي الدفاع: جميل اليحمدي – ثاني الرشيدي – أحمد الخميسي – علي البوسعيدي الوسط: أرشد العلوي – عبد الله فواز – حارس السعدي الهجوم: المنذر العلوي – عصام الصبحي – عبد الرحمن المشيفري.

القرار التحكيمي أثار موجة من التساؤلات حول تأثيره على مسار المباراة ونتيجتها، مما يضيف بُعدًا آخر من الإثارة والجدل لهذه البطولة المميزة.