أرشد العلوي يسجل الهدف الأول في مواجهة عمان والسعودية

افتتح أرشد العلوي التسجيل في المباراة المثيرة التي جمعت عمان والسعودية ضمن منافسات كأس الخليج، ليضع فريقه في المقدمة وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري كبير.

كتب محمد سعد – سجل المنتخب العماني من خلال اللاعب أرشد العلوي الهدف الأول في شباك محمد عويس في المباراة الجارية الآن على استاد جابر مٌبارك الصباح ضمن نصف نهائي كأس خليجي26.

وحصل المنتخب العماني على ركلة حرة من خارج المنطقة ، وسجل أرشد العلوي من تسديدة صاروخية في الدقيقة 74 .

ويتقدم الآن المنتخب العماني أمام السعودي بهدف دون رد

إلغي حكم المباراة هدفًا لصالح المنتخب السعودي أمام عمان بداعي للتسل في المباراة الجارية على استاد جابر مبارك الحمد الصباح ضمن نصف نهائي كأس خليجي 26.

إلغي الحكم هدفًا للمنتخب السعودي سجله عبد الله الحمدان بسبب التسلل ، حيث مرر الكرة مروان الصحفي إلى اللاعب عبد الله الحمدان في الدقيقة 60 من عمر المباراة بداعي التسلل.

تشكيل السعودية الرسمي لمباراة عمان

في حراسة المرمي :محمد العويس،

في خط الدفاع : سلطان الغنام، حسان تمبكتي، علي البليهي، نواف بوشل،

في خط الوسط : محمد كنو، مصعب الجوير، عبدالله الحمدان،

في خط الهجوم: سالم الدوسري، مروان الصحفي وعبدالله رديف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، كل من؛ نواف العقيدي، أحمد الكسار، سعد آل موسى، عون السلولي، علي لاجامي، مهند الشنقيطي، أيمن فلاتة، عبدالملك العييري، محمد القحطاني، عبدالإله هوساوي وعبدالعزيز العثمان

تشكيل عمان الرسمي لمباراة السعودية

الحارس: فايز الرشيدي

الدفاع: جميل اليحمدي – ثاني الرشيدي – أحمد الخميسي – علي البوسعيدي

الوسط: أرشد العلوي – عبد الله فواز – حارس السعدي

الهجوم: المنذر العلوي – عصام الصبحي – عبد الرحمن المشيفري.