المنتخب العماني يهزم السعودية بنتيجة تاريخية ويتأهل لنهائي كأس الخليج

حقق المنتخب العماني إنجازًا كبيرًا بإقصائه المنتخب السعودي في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة تاريخية، ليحجز مقعده في نهائي كأس الخليج وسط فرحة جماهيرية عارمة وأداء مميز.

كتب محمد سعد – تأهل المنتخب العماني بعد الإقصاء المنتخب السعودي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد جابر مبارك الحمد الصباح، ليتأهل لنهائي البطولةيوم 4 من شهر يناير.

تشكيل السعودية الرسمي لمباراة عمان

في حراسة المرمي :محمد العويس،

في خط الدفاع : سلطان الغنام، حسان تمبكتي، علي البليهي، نواف بوشل،

في خط الوسط : محمد كنو، مصعب الجوير، عبدالله الحمدان،

في خط الهجوم: سالم الدوسري، مروان الصحفي وعبدالله رديف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، كل من؛ نواف العقيدي، أحمد الكسار، سعد آل موسى، عون السلولي، علي لاجامي، مهند الشنقيطي، أيمن فلاتة، عبدالملك العييري، محمد القحطاني، عبدالإله هوساوي وعبدالعزيز العثمان

تشكيل عمان الرسمي لمباراة السعودية

الحارس: فايز الرشيدي

الدفاع: جميل اليحمدي – ثاني الرشيدي – أحمد الخميسي – علي البوسعيدي

الوسط: أرشد العلوي – عبد الله فواز – حارس السعدي

الهجوم: المنذر العلوي – عصام الصبحي – عبد الرحمن المشيفري

تفاصيل المباراة بين السعودية وعمان

تفاصيل الشوط الأول لمباراة السعودية وعمان في نصف نهائي كأس خليجي

تقاسم المنتخبي السعودي وعماني مجريات الشوط الأول ونفذ كل منتخب العديد من الهجمات التي هددت المرمين خلال أحداث الشوط الأول.

اضاع سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي الهدف الأول عند الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، حيث مرر مروان الصحفي كرة سحرية إلى اللاعب سالم الدوسري قكت طلاسم دفاعات منتخب عمان لينفرد بالحارس ولكن اضاع الهدف الأول وسدد الكرة خارج المرمي .

في الدقيقة 34 تلقي اللاعب المنذر العلوني على البطاقة الحمراء ،بسبب دخولة العنيف على سالم الدوسري عند الهجمة ،ولم يتردد حكم المباراة في اشهار البطاقة الحمراء للاعب ، واعترض لاعبي منتخب العماني على قرار الحكم .

وبعد الطرد ضغط منتخب السعودية على عمان من أجل تسجيل الهدف الأول.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول .

إلغي حكم المباراة هدفًا لصالح عبد الله الحمدان لاعب منتخب السعودية لداعي التسلل في الدقيقة 60.

افتتح أرشد العلوي السجل التهديفي للمباراة في شباك المنتخب السعودي وسدد الكرة في شباك محمد العويس ، في الدقيقة 74 .

وضعف علي البوسعيدي نتيجة المباراة الهدف الثاني بصناعه المشيفري في الدقيقة 84 من عمر المباراة .

وعادل محمد كنو نتيجة المباراة الهدف الأول بصناعه القحطاني في الدقيقة 87 من عمر المباراة .

وحصل اللاعب عبد الإله هوساي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 101 .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز عمان على السعودية بهدفين مقابل هدف واحد.