الفريان يثير الجدل بإجابته الطريفة عن الكبسة السعودية والحلوى العمانية

في موقف طريف ومثير للجدل، فاجأ الإعلامي المعروف الفريان مراسلة تلفزيونية عندما سألته عن رأيه في المنافسة بين الكبسة السعودية والحلوى العمانية، حيث رد بطريقة ساخرة جعلت الجميع يضحكون وأثارت نقاشًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

كتب محمد سعد – تلقى ملك الفلاشات الإعلامي إبراهيم الفريان واحد من أغرب الأسئلة من مراسلة عمانية الجنسية تضمن من سيكون الفائز من بين الكبسة السعودية والحلوى العمانية؛ وفي ذلك إشارة إلى مباراة السعودية وعمان اليوم في نصف نهائي كأس الخليج.

إلا أن الفريان جاوب بصورة دبلوماسية في البداية وهي إن الخليج واحد والكأس يذهب إلى أي بلد أمر عادي؛ لكنه تابعت مؤكدة على ترجيح فوز عمان وذلك لأن مستوى المنتخب السعودي لا يؤهله لذلك.

لكن الفريان قام بالإجابة الصرامة وهي “في الحلم وأن سالم الدوسري سيقود الهجوم في الملعب والمدرب رينارد سيوجهه الفريق داخل المستطيل الأخضر وفوقهم يحلق الصقر“.

لتأتي المذيعة بالرد الأكثر استفزازًا وهو أن الصقر سيطير والبطولة ستذهب لعمان وسيأكلون الكبسة بعد المباراة، ليقول لها الفريان بل وسيأكلون الحلوى العمانية، وفي النهاية يبدو أنه قد فاض به الكيل منها حيث أخبرها بضرورة ترك الإعلام والذهاب إلى المطبخ.

رد الفريان العفوي أضفى أجواء مرحة على الحوار، لكنه في الوقت ذاته أثار نقاشًا حول التراث الغني للمطبخ الخليجي وأصنافه المميزة.