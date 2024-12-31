الهلال يحدد اللاعب الأجنبي المغادر لتسجيل نيمار

أعلن نادي الهلال السعودي عن قراره النهائي بشأن اللاعب الأجنبي الذي سيغادر صفوف الفريق، تمهيدًا لتسجيل النجم البرازيلي نيمار. هذه الخطوة تأتي ضمن استعدادات الهلال لتعزيز قوته في الموسم الجديد.

كتب محمد سعد – هناك تحركات ملحوظة في نادي الهلال السعودي خلال سوق الانتقالات، حيث تتجه الأنظار نحو صفقة ضخمة تتمثل في انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف الزعيم.

وفي ظل الرغبة الملحة في ضم نيمار، بات من الضروري إفساح مكان له في قائمة الفريق، ووفق لأحدث المعلومات فإن الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي هو الأقرب للخروج من حسابات المدرب.

وتلقى كوليبالي عروض جدية من أندية تركية، أبرزها جلطة سراي وفرنبخشه، اللذان يحرصان على ضمه خلال الفترة المقبلة.

وتشير التقارير إلى أن إدارة الهلال تدرس بجدية فكرة رحيل كوليبالي من أجل تسجيل نيمار في قائمة الفريق الأساسية بدوري روشن السعودي.

ويرفض نيمار فكرة عدم المشاركة مع الهلال في النصف الثاني من الموسم، مما يزيد الضغوط على الإدارة لإيجاد حل سريع لهذه المعضلة.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، حيث يسعى الهلال إلى حسم صفقة نيمار التاريخي.

رحيل اللاعب الأجنبي يفتح المجال أمام الهلال لاستكمال إجراءات تسجيل نيمار، مما يعزز تطلعات النادي لتحقيق المزيد من النجاحات المحلية والقارية.