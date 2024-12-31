المسند يكشف التواريخ الهامة في السعودية لعام 2025 مع اقتراب منتصف العام

مع اقتراب منتصف العام، قدم الدكتور عبدالله المسند، خبير الطقس والمناخ، لمحة شاملة عن أبرز التواريخ والمناسبات الهامة التي ستشهدها السعودية خلال عام 2025، مسلطًا الضوء على الجوانب الفلكية والمناخية التي قد تؤثر على حياة المواطنين.

كتب محمد سعد – ظهر الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ الأسبق في جامعة القصيم ليتحدث عن بعض التواريخ المهمة التي توافق يوم الثلاثاء وذلك وسط الإشارة إلى مواعيد إجازات التعليم وفصول العام وقال:

“أن اليوم يوافق 30 جمادى الثاني 1446هـ، 31 ديسمبر – كانون الأول 2024م، 10 الجدي 1403 هـ.ش، بالإضافة إلى موافقته 12 نوء القلب و25 المربعانية، و11 فصل الشتاء”.

وأضاف وقال: “بقيت على إجازة منتصف العام 3 أيام، وعلى الشبط 15 يومًا وعلى العقارب 41 يومًا، و على نهاية الفصل الثاني 51 يومًا، بينما يوم التأسيس 54 يومًا، و إجازة الشتاء 55 يومًا”.

ونهى الحديث وقال: “بقي على رمضان 59 يومًا، وعلى الحميمين 80 يومًا، وعلى إجازة عيد الفطر 80 يومًا، و على الربيع 80 يومًا، وعلى الذراعين 106 أيام، بينما إجازة عيد الأضحى 150 يومًا، و الحج 156 يومًا، وفصل الصيف 172 يومًا، وإجازة الصيف 177 يومًا، ونهاية السنة الهجرية 177 يومًا”.

الكشف عن هذه التواريخ يوفر فرصة للمواطنين للاستعداد للظواهر والمناسبات المستقبلية، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة للتحديثات المناخية والفلكية.