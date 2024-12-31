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أرامكو السعودية تعلن تسعيرة جديدة للبنزين في مطلع 2025 وسط جدل واسع

أرامكو السعودية تعلن تسعيرة جديدة للبنزين في مطلع 2025 وسط جدل واسع
أرامكو السعودية تعلن تسعيرة جديدة للبنزين في مطلع 2025 وسط جدل واسع
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

مع بداية عام 2025، أعلنت أرامكو السعودية عن التسعيرة الجديدة للبنزين، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين المواطنين والمقيمين. القرار الجديد يأتي في إطار المراجعات الدورية لأسعار الوقود ويطرح تساؤلات حول تأثيره على الحياة اليومية.

كتب محمد سعد – أشارت شركة أرامكو السعودية إلى سعر لتر البنزين، وهذا وفق التسعيرة الجديدة كونها تُعد أبرز شركات النفط والغاز الرائدة على مستوى المملكة العربية السعودية.

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن سعر لتر البنزين وفق التعديلات الأخيرة بالتزامن مع بداية عام 2025م، وهي تتمثل في أن سعر لتر بنزين 91 يصل إلى 2.18 ريالًا، ولتر بنزين 95 بسعر 2.33 ريالًا.

علاوة على ذلك فإن لتر الديزل بلغ سعره 1.15 ريالًا، واللتر من الغاز المسال وصل لما يُقارب الـ 1.04 ريالًا، ولتر الكيروسين ما يقارب 1.33 ريالًا سعوديًا.

التسعيرة الجديدة للبنزين تسلط الضوء على سياسات تسعير الوقود في السعودية، وسط تطلع الجميع لفهم أبعاد هذه الخطوة وانعكاساتها على المستهلكين والاقتصاد المحلي.

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