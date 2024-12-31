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إيداع دفعة حساب المواطن 86 يناير 2025 في موعد مبكر

إيداع دفعة حساب المواطن 86 يناير 2025 في موعد مبكر
إيداع دفعة حساب المواطن 86 يناير 2025 في موعد مبكر
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

أعلنت الجهات المعنية عن موعد مبكر لإيداع الدفعة 86 من برنامج حساب المواطن لشهر يناير 2025، ما أسعد العديد من المستفيدين الذين ينتظرون الدعم بفارغ الصبر لتلبية احتياجاتهم الشهرية.

كتب محمد سعد – قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوضيح كافة التفاصيل للأفراد المستفيدة من برنامج الدعم حساب المواطن الدفعة 86 يناير 2025.

حيث جاء موعد صرف الدعم في تاريخ مُبكر يوم واحد عن الموعد المحدد له من كل شهر ميلادي، على أن يكون يوم الخميس الموافق 9 من شهر يناير 2025 بدلًا من اليوم العاشر لأنه يوافق الجمعة عطلة نهاية الأسبوع في السعودية.

وبمجرد إيداع الدفعة 86 يناير في الحسابات البنكية، يستطيع الأفراد المستحقة الذهاب إلى ماكينات الصراف الآلي للحصول على الدعم الخاص بهم أو فروع البنك التابعين له وإجراء الصرف بشكل مباشر.

تقديم موعد الإيداع يعكس اهتمام برنامج حساب المواطن بتلبية احتياجات المستفيدين، ويؤكد على التزامه المستمر بتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات.

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إيداع الدعم
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تبكير الموعد
حساب المواطن
دفعة 86
يناير 2025
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