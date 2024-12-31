جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن فرص وظيفية شاغرة في الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة في مقرها بمدينة الرياض، حيث تتنوع الفرص بين مجالات أكاديمية وإدارية وفنية، مما يتيح للراغبين فرصة الانضمام إلى بيئة عمل مميزة.

كتب محمد سعد – في خطوة لـِـ استقطاب الكفاءات الوطنية المُتميزة، تُعلن جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر 8 وظائف شاغرة في مُختلف التخصصات في مدينة الرياض. و تُرحب الجامعة بـِـ جميع السعوديين المؤهلين من الجنسين لـِـ شغل هذه الوظائف و المُساهمة في تطوير قطاعي التعليم و الرعاية الصحية في المملكة.

و تتضمن الوظائف الشاغرة مجموعة مُتنوعة من المجالات:

الإدارة: مسؤول إداري، مسؤول شؤون الطلاب، مسؤول شؤون أكاديمية.

مسؤول إداري، مسؤول شؤون الطلاب، مسؤول شؤون أكاديمية. المطبعة: مُشغل مطبعة.

مُشغل مطبعة. السلامة: مُراقب إطفاء.

مُراقب إطفاء. تخطيط المواد: مسؤول تخطيط مواد.

مسؤول تخطيط مواد. المحاسبة: محاسب.

محاسب. الدعم الفني: داعم فني.

و تختلف المؤهلات المطلوبة لـِـ كل وظيفة، حيثُ تتطلب بعض الوظائف شهادة البكالوريوس فأعلى، بينما تتطلب أُخرى شهادة الدبلوم.

و تُوفر جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية رواتب و مزايا تنافسية و فرصًا للتطوير المهني في بيئة عمل أكاديمية مُحفزة و مُشجعة على الإبداع.

للتقديم على هذه الوظائف و مُتابعة آخر التحديثات عن الوظائف الشاغرة في الجامعة، يُرجى زيارة موقع الجامعة الرسمي (بوابة التوظيف).

توفر الجامعة بيئة عمل مبتكرة وفرصًا متميزة للمتقدمين، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية في مجالات العلوم الصحية.