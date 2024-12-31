الأهلي السعودي يكتسح جدة برباعية وديًا استعدادًا لمواجهة الشباب في دوري روشن

في إطار تحضيراته لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي، حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على فريق جدة بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في مباراة ودية، أظهر خلالها الفريق جاهزيته وقوته الهجومية قبل المواجهة المرتقبة أمام الشباب.

كتب محمد سعد – استطاع نادي الأهلي السعودي أن يكتسح نادي جدة وديًا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وديًا في المباراة التي أقيمت خلف الأبواب المغلقة، وذلك وسجل أهداف الراقي كلًا من روبيرتو فيرمينو وياسين الزبيدي وأيفان توني، وعبد الكريم دراسي.

ويستعد الأهلي السعودي لمواجهة نظيره نادي الشباب السعودي في الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي يوم الجمعة العاشر من شهر يناير المقبل بعد العودة من التوقف الدولي بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 26.

ويحتل الراقي المركز الخامس من دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة، وذلك ليبتعد بفارق 13 نقطة عن المتصدر القطب الثاني من مدينة جدة نادي الاتحاد السعودي صاحب الـ 36 نقطة.

انتصار الأهلي في المباراة الودية يعكس جاهزيته العالية وثقة لاعبيه، مما يزيد من ترقب الجماهير لمواجهته القادمة في دوري روشن أمام الشباب.