طيران الرياض تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية بشروط ميسرة

أعلنت طيران الرياض عن فتح باب التوظيف لعدة مجالات في مقرها بالعاصمة الرياض، موفرة فرص عمل مميزة لحملة شهادة الثانوية العامة بشروط بسيطة، ما يعكس التزامها بدعم الكفاءات المحلية وتوفير فرص عمل متنوعة.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة طيران الرياض عن فتح العديد من الوظائف المتنوعة في العديد من المجالات وهي الوظائف المتاحة في المسميات التالية:

طاقم طائرة.

فني صيانة طائرات.

محاسب.

مُحلل مالي ثاني.

مدير إدارة المخاطر المؤسسية.

مدير أول العلامة التجارية.

مسؤول مخازن الأدوات.

مهندس إلكترونيات.

وتتاح تلك الوظائف لحملة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس في العاصمة السعودية الرياض.

ويمكن لأي شخص التعرف على كافة تلك التفاصيل والمسميات الوظيفية والشروط المختلفة للوظائف من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة طيران الرياض “من هنا“.

فرص التوظيف التي تقدمها طيران الرياض تتيح لحملة الثانوية العامة الانضمام إلى قطاع الطيران، مما يعزز من تطلعاتهم المهنية ويتيح لهم مستقبلًا واعدًا.