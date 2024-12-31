فرص وظيفية مميزة في المؤسسة العامة للري لحملة البكالوريوس

أعلنت المؤسسة العامة للري عن توفر فرص عمل مميزة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات، حيث تسعى لاستقطاب الكفاءات المميزة لدعم أهدافها وتطوير خدماتها، مما يفتح المجال أمام الطموحين للانضمام إلى فريق عملها.

كتب محمد سعد – تقدم المؤسسة العامة للري فرص عمل مميزة في مجالات البحث والتطوير وإدارة المشاريع. تتطلب الوظائف خبرات متنوعة في مجالات الري والصرف وإدارة الأعمال، مع التركيز على تطوير المهارات وتحسين الأداء.

وظائف في المؤسسة العامة للري:

1. مدير إدارة البحث والتطوير لتقنيات الري والصرف

الموقع: الأحساء، الشرقية، السعودية

الغرض من الوظيفة:

تطوير تقنيات الري والصرف، تقييم وتحليل التجارب الميدانية، وتحديد الفجوات والفرص للتطوير المستمر.

المسؤوليات:

تطوير تقنيات ري جديدة من خلال إجراء تجارب ميدانية.

تحليل وتقييم التجارب الميدانية باستخدام تقنيات الري الحديثة.

تحسين ممارسات إدارة الري من خلال إدارة البرامج والمبادرات الإلكترونية.

إعداد تقارير إحصائية حول فعالية عمليات الري والصرف في المملكة.

المؤهلات:

درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجالات مشابهة.

يفضل الحصول على مؤهل مهني في كفاءة المياه.

2. رئيس وحدة التقارير والمتابعة

الموقع: الأحساء، الشرقية، السعودية

الغرض من الوظيفة: تنسيق وإدارة مهام التقارير ومتابعة المشاريع وتنفيذ الأنشطة، بالإضافة إلى تحليل بيانات المشاريع وتقديم تقارير دقيقة للمساهمين.

المسؤوليات:

متابعة المشاريع الرأسمالية بشكل دوري لضمان إكمالها في المواعيد المحددة.

إجراء تقييم شامل للمخاطر للمشاريع الحالية والمحتملة.

إعداد تقارير دورية عن حالة المشاريع الرأسمالية وتقديم التحديثات.

المؤهلات:

درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجالات مشابهة.

يفضل الحصول على مؤهل مهني في إدارة الأعمال.

كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف الشاغرة في المؤسسة العامة للري، يُرجى زيارة رابط التقديم و اختيار الوظيفة التي تُناسب مؤهلاتك و خبراتك.

المؤسسة العامة للري تتيح فرصًا استثنائية لحملة البكالوريوس، مما يجعلها وجهة مثالية للراغبين في بناء مستقبل مهني واعد.