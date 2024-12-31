الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن 51 وظيفة شاغرة في تخصصات متنوعة

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 51 وظيفة شاغرة في مجالات متعددة، مما يوفر فرصًا مميزة للراغبين في الانضمام إلى واحدة من أبرز الجهات الصحية في المملكة. هذه الوظائف تشمل تخصصات متنوعة لتلبية احتياجات مختلف الكفاءات.

كتب محمد سعد – تعلن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن فتح باب التوظيف لعدد 51 وظيفة متنوعة، تستهدف الرجال والنساء، في 7 مدن مختلفة بالمملكة العربية السعودية.

مجالات العمل المتاحة:

تتضمن الفرص الوظيفية الجديدة مجموعة واسعة من المجالات، تشمل:

الإدارة

الفنون

القانون

التكنولوجيا

التمريض

الصحة

الطب

المنح الدراسية

وظائف أخرى متنوعة

المدن التي تتوفر فيها الوظائف:

الرياض

جدة

المدينة المنورة

الدمام

القصيم

الطائف

الأحساء

لمحة عن الشؤون الصحية:

تعتبر الشؤون الصحية للحرس الوطني من المؤسسات الطبية الرائدة في المملكة، حيث تضم مجموعة من المدن الطبية المنتشرة في عدة مناطق، بما في ذلك الرياض وجدة والأحساء والدمام والمدينة المنورة.

كيفية التقديم:

يمكن للراغبين في التقديم على هذه الوظائف زيارة الرابط المخصص للتقديم. التقديم متاح اعتبارًا من يوم الاثنين 29/6/1446هـ (الموافق 30/12/2024م).

لا تفوت فرصة الانضمام إلى فريق الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، حيث تقدم بيئة عمل متميزة وفرص تطوير وظيفي مستدامة.