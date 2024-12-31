“شتاء درب زبيدة” ينطلق مجددًا بفعاليات ثقافية وترفيهية في تربة

يعود مهرجان “شتاء درب زبيدة” من جديد ليضيء مدينة تربة بفعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة، حيث يجمع بين التاريخ والتراث والترفيه، ليكون وجهة مميزة للزوار والعائلات خلال فصل الشتاء.

كتب محمد سعد – عد النجاح الكبير الذي حققته المحطة الأولى في مدينة قبة، يستعد مهرجان “شتاء درب زبيدة” لإطلاق فعالياته في مدينة تربة بمنطقة حائل يوم الخميس المُقبل. و يُقدم المهرجان في نسخته الرابعة تجربة شتوية فريدة تجمع بين الترفيه و الثقافة، و تستمر فعالياته حتى 11 يناير 2025.

و يُقدم المهرجان مجموعة مُتنوعة من الفعاليات و الأنشطة التي تُناسب جميع أفراد العائلة، منها:

بطولة البلوت (من 3 إلى 7 يناير).

(من 3 إلى 7 يناير). بطولة البلايستيشن (من 8 إلى 10 يناير).

(من 8 إلى 10 يناير). حفلات فنية و عروض ترفيهية مُتنوعة .

. أنشطة تفاعلية مُشوقة ، مثل جناح هيئة تطوير المحمية، متجر الهدايا، محطة العسل، الغرفة التفاعلية، ميدان الرماية، ركن تلوين حيوانات المحمية، و خيمة للأطفال.

، مثل جناح هيئة تطوير المحمية، متجر الهدايا، محطة العسل، الغرفة التفاعلية، ميدان الرماية، ركن تلوين حيوانات المحمية، و خيمة للأطفال. عروض السيرك و المهرجين .

. سحوبات يومية على جوائز قيّمة.

و يُعدّ “شتاء درب زبيدة” حدثًا شتويًا بارزًا يُسلط الضوء على تراث و ثقافة المملكة العربية السعودية، و يُوفر لزوّاره **فُرصة للاستمتاع بـِـ الأجواء الشتوية و المشاركة في أنشطة ترفيهية مُتنوعة في مدينة تربة بمنطقة حائل.

للمزيد من المعلومات و مُتابعة آخر التحديثات عن مهرجان “شتاء درب زبيدة”، يُرجى زيارة موقع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

لا تفوت فرصة الاستمتاع بفعاليات “شتاء درب زبيدة” في تربة، حيث ينتظرك الكثير من الأنشطة التي تعكس عراقة التراث وروعة الأجواء الشتوية.