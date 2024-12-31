التقديم على برامج قروض بنك التنمية الاجتماعية إلكترونيًا

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تسهيل عملية التقديم على برامج القروض المختلفة عبر منصته الإلكترونية، مما يتيح للمواطنين فرصة الاستفادة من الخدمات المالية بكل سهولة ويسر دون الحاجة لزيارة الفروع.

كتب محمد سعد – تجري الكثير من عمليات البحث حول أنواع القروض كونها من أهم الوسائل التي يمكن الاستعانة بها لتحقيق الكثير من الأغراض والوصول إلى تحقيق وبناء المشروعات الشخصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وهنا يتألق بنك التنمية الاجتماعية في ذلك من خلال تقديم مجموعة من القروض والتي سنتعرف أكثر إلى تفاصيلها لاحقًا.

كيف اقدم على برامج قروض بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية واحد من أهم البنوك على الإطلاق وذلك بسبب ما يوفره للأفراد من خدمات متميزة بشكل كبير من ضمنها خدمات التمويل والقروض، ويمكنك التقديم على تلك الخدمات من خلال ما يلي:

الدخول إلى الموقع الخاص ببنك التنمية الاجتماعية من هنا. بعد ذلك قم بتسجيل الدخول. ثم من موقع البنك يمكنك الانتقال إلى خدمات التمويل. منها اختر القرض الذي تريد الحصول عليه من بين الأنواع المتاحة. بعد الاطلاع على التفاصيل اضغط على تقديم طلب.

قروض بنك التنمية الاجتماعية السعودي

يوفر بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية مجموعة من القروض المميزة التي تساعد الأفراد على الحصول على ما يناسبهم من دعم وتمويل، وفي التالي نوضح لكم أبرز المنتجات المتاحة:

1- الأسر المنتجة – تمويل غير مباشر

واحد من أشهر برامج التمويل المُقدمة من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وهو موجه للأسر التي لديها مشروعات منتجة وكذلك الأفراد من أصحاب المهن الحرة، وهناك مميزات يمكن الاستفادة منها هنا على رأسها ما يلي:

التمويل مقدم من خلال وسطاء ويصل في الحد الأقصى له إلى خمسين ألف ريال.

تسديد القرض يكون بشكل شهري.

تصل فترات السداد إلى ستة وثلاثين شهر.

يمول أكثر من مائة وعشرين نشاط مشروع.

يمكن الحصول على تمويل إضافي عند تسديد أكثر من نصف قيمة التمويل.

هناك مجموعة من الشروط التي من المهم أن تتوفر في الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على هذا النوع من التمويل ومن أهم تلك الشروط ما يلي:

عمر الشخص من ثمانية عشر عام إلى خمسة وستين عام.

لا يمتلك المقدم سجل تجاري.

النشاط الذي سيتم تمويله هو من الأنشطة المعتمدة في الدليل الإجرائي.

بجانب الشروط السابقة المطلوب توفيرها هناك أيضًا بعض المتطلبات التي يجب تحقيقها ومن أبرزها ما يلي:

توفير ضمانات حسب مطلب البنك.

وجود إثبات سكن مقبول بالنسبة لوسيط التمويل.

توفير شهادة الأسر المنتجة مع تحديد نشاط المشروع عبر المنصة الوطنية للأسر المنتجة.

2- تمويل قصير المدى

بالإضافة إلى ذلك النوع من التمويل والذي هو من برامج التمويل الرائعة بحق والتي تساعد الأفراد بشكل كبير، وذلك البرنامج موجه للعمالة الموسمية الحاصلين على تصريح أو ترخيص من الجهات المشرفة على العمل، وسنتعرف في التالي على أهم مميزات ذلك البرنامج:

مبلغ التمويل يصل في الحد الأقصى إلى ثلاثين ألف ريال.

بالإضافة إلى فترة سداد تصل إلى اثنا عشر شهرًا.

الرسوم الإدارية تصل إلى 2000 ريال فقط وهو مبلغ رمزي.

السداد بشكل شهري.

يتم الإعفاء من السداد في حالة الوفاة.

بالإضافة إلى وجود مجموعة من الشروط التي يجب أن تتحقق للحصول على ذلك النوع من التمويل ومن أبرز تلك الشروط ما يلي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

الراتب الشهري للشخص لا يتعدى العشرين ألف ريال.

عمر المتقدم لا يقل عن ثمانية عشر عام ولا يتعدى الخمسة وستين عام.

اجتياز الفحص الائتماني.

وجود ضمان مقبول لدى البنك.

كذلك توجد بعض المتطلبات التي من اللازم تحقيقها في سبيل الوصول إلى موافقة الحصول على ذلك النوع من التمويل، ومن أهم تلك المتطلبات ما يلي:

رقم الآيبان الشخصي وشهادة آيبان من البنك.

صورة من الهوية الوطنية.

توفير ضمان كفالة شخصية.

إثبات أن الشخص يعمل في المواسم المعتمدة مثل امتلاك حساب أو امتلاك ترخيص.

في حالة وجود كفيل يجب توفير مستنداته.

3- برنامج زود الادخارية

هو واحد من برامج التمويل الادخارية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لعملائه بغرض مساعدتهم على توفير الأموال التي تغطي احتياجاتهم المستقبلية، ومن أهم مميزات ذلك البرنامج ما يلي:

البرنامج مدته خمس سنوات.

متوافق مع الشريعة الإسلامية.

حافز نقدي شهري يصل إلى نسبة عشرين بالمائة بحد أقصى مائتي ريال.

المرونة في إدارة المدخرات.

حافز نقدي بنهاية البرنامج يصل إلى ثلاثة آلاف ريال.

السحب والإيداع بلا أي رسوم.

لا يوجد قيمة معينة من المدخرات الإلزامية للبقاء مشتركًا في البرنامج.

أما عن الشروط المطلوبة للالتحاق بالبرنامج والمتطلبات اللازمة له هي كما سيلي عرضه:

التمتع بالجنسية السعودية.

لا يكون العميل لديه حساب فعلي حالي بزود الادخاري.

لا يكون المتقدم من المستفيدين من التمويل الاجتماعي أو تمويل العمل الحر أو حتى من الحاصلين على وثيقة الأسر المنتجة.

التواصل مع بنك التنمية الاجتماعي

يمكنك التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية من خلال بعض القنوات والتي من أبرزها ما سنعرضه لكم في السطور التالية من مقالنا:

بنك التنمية الاجتماعية يوفر مجموعة وباقة من البرامج التمويلية والقروض التي يمكنك الاستفادة منها والتي تعرفنا على أبرزها وأشهرها في السابق من مقالنا، وعليك الاطلاع على الشروط والمتطلبات كما عرضناها قبل التقديم.

تتيح هذه الخطوة الإلكترونية الجديدة من بنك التنمية الاجتماعية للجميع فرصة التقديم على القروض بمرونة وسرعة، ما يعزز من تجربة العملاء ويدعم التنمية المستدامة في المملكة.