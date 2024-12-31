وصفة طبيعية فعّالة لتشققات القدمين وجعلها ناعمة كالأطفال

تعاني الكثير من السيدات والرجال من تشققات وجفاف القدمين، خاصة في فصل الشتاء. لكن مع هذه الوصفة الطبيعية من مكونات مطبخك، يمكنك الحصول على أقدام ناعمة وصحية دون الحاجة إلى منتجات باهظة الثمن.

كتب محمد سعد – تعاني الكثير من السيدات والرجال من مشكلة تشققات القدمين والجفاف، خاصة في فصل الشتاء هذه المشكلة يمكن أن تتسبب في الشعور بالألم والإحراج، بل وقد تؤدي إلى مشكلات صحية إذا تركت دون علاج، لذلك يعتبر الاهتمام بالقدمين من الأمور الأساسية للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، في هذا المقال سنتعرف على وصفة طبيعية وفعالة للتخلص من تشققات القدمين والجفاف، بمكونات طبيعية تتوفر في معظم المنازل، لضمان العناية للقدمين تابعونا.

وصفة تشققات القدمين وجعلها ناعمة

تعمل مكونات الوصفة على ترطيب البشرة بعمق وتساهم في شفاء التشققات، بالإضافة إلى تمتعها بخصائص مرطبة ومضادة للبكتيريا، ويساعد في تجديد خلايا البشرة، حيث تعمل على تحسين مرونة البشرة ومنحها التغذية اللازمة، بالإضافة إلى أنها تستخدم كمقشر طبيعي للتخلص من خلايا الجلد الميتة وتساعد في تهدئة البشرة ومنحها رائحة عطرة.

مكونات الوصفة

زيت جوز الهند.

العسل.

زيت الزيتون.

السكر البني.

زيت اللافندر.

طريقة تحضير الوصفة:

أحضري إناء صغير و امزجي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة من العسل.

ثم أضيفي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وامزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس مع بعضها البعض.

ثم أضيفي ملعقة كبيرة من السكر البني إلى الخليط واخلطيه جيدًا ليصبح لديكي مزيج متماسك.

أضيفي بضع قطرات من زيت اللافندر لتحصلي على رائحة منعشة ولمسة مهدئة.

طريقة الاستخدام

قومي بنقع قدميكي في ماء دافئ لمدة 10 دقائق لتلين الجلد.

ثم استخدمي المزيج الذي حضرتيه كمقشر طبيعي للقدمين، عن طريق تدليك القدمين بلطف بحركات دائرية لمدة 5-7 دقائق.

بعد الانتهاء من التدليك، اتركي المزيج على القدمين لمدة 10 دقائق إضافية ليغذي البشرة ويعمل على ترطيبها.

اغسلي القدمين بالماء الفاتر، ثم جففيها جيدًا بمنشفة ناعمة، وقومي بتدليك القدمين باستخدام القليل من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون للمساعدة في تعزيز الترطيب.

ملاحظة: