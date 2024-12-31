حضري فطير السكر في الطاسة بأسهل طريقة لوجبة عشاء شهية واقتصادية

استمتعي بوجبة عشاء خفيفة ومميزة مع وصفة فطير السكر في الطاسة، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في منزلك. طريقة تحضير سهلة وسريعة تناسب جميع أفراد العائلة وتضمن لك وجبة لذيذة وموفرة.

كتب محمد سعد – الوصفات الموفرة التي تتكون من مكونات بسيطة للغاية دومًا ما تكون من الاقتراحات الجيدة إذا كنت تريدين تحضير وجبة لذيذة لأسرتك، ونقدم لكم الفطير بالسكر باعتباره واحد من أشهى وصفات الفطير الحلو، بحيث يتم تحضير العجينة وحشوة الفطير بأقل التكاليف، ونتعرف على كافة الخطوات لتحضيره بدءًا من مكونات عجينة الفطير، وحتى وضع الحشوة لتحضيرها في المنزل بأبسط الخطوات، مع مذاق لا يقاوم.

الفطير بالسكر في الطاسة

تتكون عجينة الفطير بالسكر من مكونين فقط مع رشة الملح، فيتم تجهيز كيلو من الدقيق مع 2 كوب من الماء، ونتبع الخطوات التالية لتحضير الفطير بالسكر.

نخلط الدقيق مع الماء ورشة الملح جيدًا لبضعة دقائق متتالية إلى أن نحصل على عجينة ناعمة.

يتم تقسيم العجينة إلى عدد من 8 كرات لكي تكون كل كرة فطيرة.

تترك كرات العجينة لمدة نصف ساعة قبل البدء في فردها وحشوها، ثم نضع القليل من الزيت أو السمن على السطح الذي سيتم فرد العجينة عليه.

يتم فرد العجينة إلى أن تصبح رقيقة للغاية، ثم نضع الحشو عبارة عن القليل من جوز الهند المبشور مع إضافة الزبيب أو المكسرات.

يتم طي كل جانب من جوانب العجينة إلى الداخل مع وضع القليل من السمن، إلى أن نحصل على شكل مربع أو مستطيل مكون من عدة طبقات، ونكرر هذه الخطوة مع كافة كرات العجين.

في مقلاة بها معلقة من الزيت أو السمن نضع الفطير ونتركه على نار هادئة، إلى أن يتحول لونها إلى اللون الذهبي، ثم تقلب على الجانب الأخر.

بمجرد أن يطهى الجانب الأخر من الفطيرة بالسكر أيضًا، يتم نقل الفطيرة إلى صينية مناسبة مع إضافة مقدار 3 ملاعق من الحليب، لتكتسب نكهة مميزة، ثم يتم إضافة السكر البودرة في النهاية.

الفطير بالسكر والقشطة

لجعل نكهة الفطير غنية أكثر يمكنك استخدام القشطة لتكون حشوة مذهلة للفطير مع إضافة المكسرات التي تفضلينها، بحيث توضع عند فرد العجينة ومن ثم يتم طي الجوانب ووضع السمن، ثم يتم وضعها في مقلاة على النار، وتوضع على كل جانب إلى أن يأخذ لونًا، مع إضافة مقدار بسيط من الحليب الدافئ أثناء الطهي، لتكون الفطير بمذاق لذيذ، وعند نقلها إلى صحن التقديم يتم إضافة السكر وتقدم.