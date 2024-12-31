صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2025 وفق الجدول الرسمي

تستعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2025 في موعده الرسمي يوم الأربعاء 1 يناير. يأتي هذا الدعم ضمن الجهود الحكومية لدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، مع التأكيد على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين لضمان استمرارية الدعم.

كتب محمد سعد – ساعات قليلة وسيتم إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2025 حيث تم الإعلان عن صرف الدعم في موعده الرسمي دون تغيير ليكون موعد الإيداع يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 حيث يحصل كل مستفيد مكتمل شروط الاستحقاق على الدعم بشكل كامل كما أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين حتي تستمر عملية صرف الدعم لهم حيث يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور واحد من أهم برامج الدعم الحكومية الموجهة للفئات متوسطة ومحدودة الدخل لضمان توفير حياة كريمة لهم ولذويهم ومن خلال هذا المقال سنوضح مبلغ الدعم المقدم وخطوات الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي المطور

تقدم وزارة الموارد البشرية العديد من الخدمات المختلفة والتي يتم إنجازها إلكترونياً عن طريق بعض الخطوات البسيطة ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن الراتب من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلي بوابة الضمان الاجتماعي المطور.

تسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهوية وكلمة المرور ثم اضغط على زر دخول.

قم بالدخول إلى الدعم عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

قم بالضغط على زر برامج الدعم ثم اضغط على الضمان الاجتماعي المطور.

يتوجب الضغط على استعلام نتائج الأهلية.

أدخل البيانات المطلوبة ثم اضغط على زر استعلام.

شروط التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط خاصة بالتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور وجاء منها التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية. يمكن لحاملي بطاقات التنقل والمرأة الغير سعودية المتزوجة برجل سعودي وأبناء المرأة السعودية من رجل أجنبي التسجيل للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور. ألا يمتلك المتقدم أو أحد أفراد أسرته عقارات أو أراضي أو أصول ذات قيمة. يجب أن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن الحد الأدنى للراتب المقدم. ألا يكون المتقدم مسجون أو مقيم بأحد دور الإيواء الحكومية. أن يقوم المتقدم بالتعهد والالتزام بتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة إلي جانب الاشتراك في برامج التدريب والتوظيف التي تقدمها الوزارة. توفير كافة المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج.

كم نصيب الفرد في الضمان الاجتماعي المطور

في الأيام القليلة الماضية قد انتشرت بعض الأخبار بين المستفيدين تؤكد على وجود زيادة جديدة ستضاف إلي راتب الضمان الاجتماعي المطور وخرجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأكدت أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة وسيتم صرف رواتب المستفيدين كما هي دون زيادة أو نقصان حيث يحصل الفرد رب الأسرة على 1320 ريال سعودي بينما يبلغ نصيب التابع 660 ريال سعودي.