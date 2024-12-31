كيفية التسجيل في إنستا باي: تجربة سهلة وآمنة لتحويلاتك المالية

أصبح التسجيل في منصة إنستا باي أمرًا سهلاً وسريعًا، مما يتيح لك الاستفادة من خدمات مالية متطورة تزيد من سهولة وأمان تحويلاتك المالية اليومية. اكتشف كيف يمكنك الانضمام إلى هذا النظام الرائد بخطوات بسيطة والتمتع براحة البال في معاملاتك.

كتب محمد سعد – أصبح البحث عن خطوات التسجيل في انستا باي ضرورة ملحة لجميع المواطنين باعتباره أحد أهم برامج الدفع الإلكتروني المستخدمة في مصر من قبل العديد من المستخدمين، كما أنه من التطبيقات الآمنة لأنه معتمد من قبل البنك المركزي، حيث يمكن من خلاله متابعة الحساب البنكي الخاص بك، بالإضافة إلى تحويل الأموال أو استقبالها وهذه العمليات تتم فقط من خلال الهاتف المحمول، لذا فقد سهل الكثير من المهام على المستخدمين.

خطوات التسجيل في انستا باي

يعتبر انستا باي من أحدث المنصات التي تم ابتكارها مؤخراً لتقديم مجموعة من الخدمات المبتكرة الخاصة باستقبال وتحويل الأموال بين المستخدمين، حيث استطاع توفير الوقت والجهد في إنجاز تحويل الأموال، ويمكنك التسجيل في هذا التطبيق بسهولة باتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق انستا باي من خلال متجر التطبيقات الخاص بك.

قم بفتح البرنامج على هاتفك ثم قم بتسجيل رقم الهاتف الخاص بك.

قم بإنشاء حساب خاص بك على التطبيق ثم قم باختيار كلمة مرور قوية.

قم بإدخال الحساب البنكي الخاص بك على التطبيق وحدد عنوان الدفع اللحظي (IPA).

قم بإنشاء كلمة مرور خاصة بحسابك حتى تتمكن من استخدام خدمات البرنامج المختلفة.

شروط التسجيل في انستا باي

يمكن لأصحاب الحسابات البنكية المختلفة التسجيل في تطبيق انستا باي ولكن إذا توفرت الشروط التالية:

أن يكون رقم الهاتف المسجل في التطبيق هو رقم الهاتف المسجل لدى البنك.

أن تكون البطاقة الإلكترونية مفعلة.

القيام بتحديث البيانات الخاصة بالمستخدم لدى البنك.

تعديلات بشأن السحب والإيداع من انستا باي

أجرى البنك المركزي مؤخراً عدة تعديلات بشأن عمليات السحب والإيداع التي تتم من خلال انستا باي، وذلك لتنظيم سوق المدفوعات الرقمية، وتحسين كفاءة النظام المالي، كما تهدف إلى تشجيع المستخدمين على استخدام هذا النوع من التطبيقات في المعاملات المالية، وقد تضمنت التعديلات تعديل حدود السحب والإيداع، وجاءت التالي:

الحد الأقصى للمعاملة المالية الواحدة 70 ألف جنيه مصري.

الحد الأقصى للمعاملة المالية في اليوم الواحد 120 ألف جنيه مصري.

الحد الأقصي للمعاملات الشهرية 400 ألف جنيه مصري.

مميزات استخدام تطبيق انستا باي

يمتاز تطبيق انستا باي بعدة مميزات قد لا تتوفر في تطبيق آخر، أهمها: