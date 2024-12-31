تخفيضات رأس السنة 2025 في لولو هايبر السعودية: عروض مذهلة على السلع والحلويات

لولو هايبر السعودية يعلن عن تخفيضات كبرى بمناسبة رأس السنة 2025، حيث تشمل العروض خصومات مذهلة على مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك الحلويات والمأكولات والمنتجات الأساسية، لتلبية احتياجات العملاء بأسعار تنافسية.

كتب محمد سعد – يقدم لولو هايبر ماركت السعودية عروض رأس السنة 2025 مع توفير كبير على الأسعار، وبشكل خاص للمنتجات الغذائية والسلع التي يتم استهلاكها بصفة مستمرة في المنزل، لتكون السلع الغذائية أحد أهم المنتجات المتاحة في تخفيضات العام الجديد 2025، ولكي تحصل على المنتجات التي تريد شرائها وتستفيد من العروض لأطول فترة فإن عروض العام الجديد مستمرة من يوم 1 يناير 2025 وحتى يوم 7 يناير، ونتعرف على أهم المنتجات المتاحة، وخاصةً المنتجات التي يوجد توفير هائل على أسعارها.

عروض رأس السنة 2025 السعودية

تعتبر وصفات الدجاج من الوصفات المحببة لدى الكثيرون، خاصةً وأنها متنوعة بشكل كبير، سواء في التتبيلة التي يتم وضعها مع الدجاج، أو اختلاف طرق الطهي، والتي تكون مميزة في كل وصفة، لذلك يوجد كرتون كامل من الدجاج بتوفير لأكثر من ثلث السعر متاح في عروض رأس السنة 2025، لتحصل على كمية كبيرة منه بأقل سعر، وبالتالي يصبح لديك صنف أساسي من الدواجن لتحضير عدد هائل من الوصفات، كما يتوافر البيض باعتباره من أهم الأطعمة في وجبة الفطور، خاصةً إذا كنت تريد تناول وجبة فطور صحية تتناسب مع النظام الغذائي الصحي، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات نعرضها فيما يلي.

بيض أبيض 30 حبة بسعر 14.50 ريال بدلًا من 23.95 ريال.

كرتون دجاج مجمد 10 حبات، بسعر 114.95 رايل بدلًا من 188 ريال.

10 كيلو من الأرز البسمتي الأبيض بسعر 66.95 ريال بدلًا من 94.50 ريال.

عروض العام الجديد 2025 في السعودية

الأجبان والمخللات الشهية متاحة في عروض رأس السنة 2025 في لولو السعودية، والأسعار للكيلو الواحد تكون كما يلي.

جبنة جودا هولندية بسعر سعادة 43.95 ريال بدلًا من 74.95 ريال.

شرائح جبنة فيتا عضوية بسعر 45.95 ريال بدلًا من 72.50 ريال.

مخلل مصري مشكل بسعر 6.95 ريال بدلًا من 15.50 ريال.

خيار مخلل بسعر 12.95 ريال بدلًا من 21.50 ريال.

زيتون أخضر مشوي مع طماطم مجففة، بسعر 28.95 ريال بدلًا من 39.95 ريال.

استمتع بعروض رأس السنة 2025 في لولو هايبر السعودية واستفد من التخفيضات الكبرى لتبدأ العام الجديد بتوفير كبير على مشترياتك.