أسطورة السعودية محيسن الجمعان: مباراة السعودية وعمان لن تكون سهلة

أطلق أسطورة الكرة السعودية محيسن الجمعان تصريحات مثيرة حول المواجهة المرتقبة بين المنتخبين السعودي والعماني، مؤكدًا أن المباراة ستكون تحديًا كبيرًا لكلا الفريقين، مشيدًا بأداء المنتخبين ومستواهما في البطولة.

كتب محمد سعد – ظهر نجم المنتخب السعودي السيد محيسن الجمعان ليتحدث عن المباراة المرتقبة بين السعودية وعمان في نصف نهائي كأس خليجي 26، وهي المباراة التي تقام في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت العاصمة المقدسة مكة المكرمة وقال:

“المباراة أمام المنتخب العماني ليست سهلة، يجب أن يكون اللاعبين في أعلى تركيز، وأن يواصلوا بنفس المستوى في المباراة السابقة أمام العراق، يجب أن تكون الهمة عالية لدى لاعبي المنتخب، المشوار نحو لقب البطولة اقترب، والجماهير متعطشة للقب، لذلك لابد من تقديم أفضل آداء”.

وأضاف: “المنتخب العماني يمتاز بإمكانيات فنية عالية، لديه فريق يمتلك فنيات عالية ويعتمد على اللعب التكتيكي وهو يلعب بطريقة مشابهة لطريقة لعب المنتخب السعودي”.

وأتم: “لا بد من التعامل بذكاء مع المباراة داخل الملعب، وتوزيع الجهد البدني، لأن هذا ما سيحدث الفارق”.

تصريحات محيسن الجمعان تضيف أجواء من الحماس والترقب للمباراة، مؤكدًا على أهمية التركيز والجهود الجماعية لتحقيق الفوز في هذه المواجهة الصعبة.