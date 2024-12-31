فرص وظيفية مميزة في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن فتح باب التوظيف لعدد من الفرص الوظيفية في مختلف المجالات. يوفر المركز بيئة عمل مبتكرة تهدف إلى استقطاب الكفاءات المتميزة لدعم جهوده في تعزيز الالتزام البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

كتب محمد سعد – يعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالسعودية، عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف) عن فتح باب التقديم لشغل 3 فرص وظيفية شاغرة، لحملة البكالوريوس فمافوق، شريطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. جاء الإعلان وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

الوظائف المُتاحة:

يُقدم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فرصًا وظيفية في مجموعة من المجالات، بما في ذلك:

إدارة التصاريح و التراخيص: مدير إدارة التصاريح و التراخيص.

مدير إدارة التصاريح و التراخيص. الرّقابة و الرّصد: مدير إدارة الرّقابة و الرّصد.

مدير إدارة الرّقابة و الرّصد. إدارة الطوارئ البيئية: مدير إدارة الطوارئ البيئية.

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

مدير إدارة التصاريح و التراخيص: درجة البكالوريوس في العلوم البيئية أو الهندسة. خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال التصاريح و الالتزام البيئي.



مدير إدارة الرّقابة و الرّصد: درجة البكالوريوس في العلوم البيئية أو الهندسة. خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذو صلة.



مدير إدارة الطوارئ البيئية: درجة البكالوريوس في العلوم البيئية أو الهندسة أو الطوارئ البيئية. خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذو صلة.



المهارات المطلوبة:

جميع الوظائف: إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا و كتابة. مهارات إدارة الوقت و التواصل و التفاعل مع الأفراد. إجادة استخدام الحاسب الآلي و برامج Microsoft Office.



موعد وطريقة التقديم:

التقديم متاح حالیًا، على الراغبين في التقديم على فرص العمل الشاغرة لدى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالسعودية تقديم طلباتهم قبل انتهاء الموعد النهائي عبر رابط موقع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (بوابة التوظيف).

لا تفوت فرصة الانضمام إلى فريق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والمساهمة في تحقيق أهدافه البيئية والتنموية في المملكة.