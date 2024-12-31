الذهب يختتم 2024 بانخفاض ملحوظ.. تراجع سعر عيار 21 بمقدار 2 ريال

شهدت أسعار الذهب في ختام عام 2024 تراجعًا مفاجئًا، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 2 ريال، مما أثار تساؤلات حول توقعات السوق في العام الجديد. هذه الانخفاضات تأتي كجزء من تقلبات السوق العالمية والمحلية.

كتب محمد سعد – أمام سلسلة التغيرات التي طرأت على أسعار الذهب في السعودية خلال الشهر الجاري الأخير من العام؛ ها هي ذا نهاية 2024 تأتي بمفاجأة كبرى وسارة على متداولي هذا السوق.

إذ تبين أن العيارات والسبائك قد سجلت تراجعًا ملحوظًا على أسعارها وهو ما جاء بمقدار 2 ريال سعودي، ومن ثم سوف نعمل على توضيح المستجدات الطارئة عنه كما يلي:

الذهب السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي عيار 14 183.19 48.85 عيار 18 235.53 62.81 عيار 21 274.78 73.28 عيار 22 287.87 76.76 عيار 24 314.04 83.74 سبيكة 1 جم 345.44 92.12 سبيكة 2.5 جم 824.34 219.83 سبيكة 5 جم 1632.99 435.46 سبيكة 10 جم 3228.29 860.88 سبيكة 20 جم 6412.62 1710.03 سبيكة 50 جم 15921.63 4245.77

تراجع أسعار الذهب في نهاية 2024 يترك المجال مفتوحًا لتوقعات متباينة حول تحركات السوق في 2025، ما يجعل متابعة الأسعار أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمستهلكين.