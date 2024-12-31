الأحمري: رونالدو وميسي وصلاح بحاجة إلى الدعم لتحقيق الأداء المطلوب

علق المحلل الرياضي الأحمري على أداء النجوم الكبار في كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ومحمد صلاح، مشيرًا إلى أن وجودهم دون الدعم اللازم من زملائهم في الملعب يجعلهم مجرد “عناصر شو” غير فعالة، مما يؤكد أهمية العمل الجماعي لتحقيق الانتصارات.

كتب محمد سعد – تصريحات نارية وصادمة على أعلى مستوى هي ما أدلى بها محمد الأحمري الناقد الرياضي وذلك من خلال منصة إكس في ظل تعقيبه على خبر أعلنه عبد الرحمن الحميدي بخصوص عدم رغبة الهلال السعودي في التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وهي ما جاء بها مؤكدًا على أن هناك باقة من الأسماء العالمية الشهيرة التي لا توجد أي حاجة منهم من قِبل الهلال نظرًا لعدم وجود خدمات فعلية على أرض الملعب سوف يقدمونها له.

وهذا ما عبر عنه بالتغريدة النارية الآتية “نعم ..من أراد النجاح والبطولات داخل الملعب عليه أن يركز على العناصر التي ستخدمه في الملعب فقط… لازلت عند رأيي الهلال (تحديداً ) ليس بحاجة لمن يجلب له (الشوو) ليس بحاجة ميسي أو رونالدو أو نيمار أو حتى صلاح”.

وتابع “الهلال مقبل على مرحلة مختلفة من التحديات .. وآمال وطموحات الرياضيين في السعودية معلقة به من أجل الظفر با(الشوو) الحقيقي من داخل الملعب (فقط) وبالبطولات والإنجازات وهذا الأمر يتطلب عناصر تملك القوة والمهارة والشغف والدافعية كما هو حاصل مع العناصر الحالية التي يملكها والذين تم إختيارهم بإحترافية وبعين خبير”.

تصريحات الأحمري تسلط الضوء على أن النجومية وحدها لا تكفي في كرة القدم، وأن العمل الجماعي هو المفتاح لتحقيق الألقاب والأداء المميز.