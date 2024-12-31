كيفية استخدام تطبيق الهاتف لمعرفة قيمة الجمارك على الهواتف المحمولة قبل الإيقاف

أصبح الآن بإمكانك معرفة قيمة الجمارك المفروضة على الهواتف المحمولة قبل إيقافها من خلال تطبيق مخصص. تتيح هذه الخدمة للمستخدمين التحقق من الرسوم الجمركية بسهولة وسرعة، مما يوفر وقتًا وجهدًا أثناء عملية الإفراج الجمركي.

كتب محمد سعد – أطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق تليفونى (Telephony) كخطوة هامة لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، سواء بصحبة المصريين أو السائحين الذين تتجاوز فترة إقامتهم في مصر 90 يومًا. يأتي هذا التطبيق ضمن استراتيجية وزارة المالية لمكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، التي تسببت في خسائر مالية كبيرة للدولة. وفيما يلى ونظرا لارتفاع معدلات البحث عن التطبيق سنوافيكم من هنا من موقعنا السعودية نيوز بالتفاصيل وخطوات استخدام التطبيق فى السطور التالية .

أهداف تطبيق تليفونى الجديد:

يهدف التطبيق إلى تسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة بطريقة رقمية وآمنة، وتقليل عمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري. وفقًا للإحصائيات، فإن 95% من واردات الهواتف المحمولة تدخل البلاد بطريقة غير قانونية، مما يؤدي إلى خسائر تُقدر بـ60 مليار جنيه سنويًا.

خطوات استخدام تطبيق تليفونى :

تطبيق تليفونى متاح لأنظمة التشغيل “أندرويد” و”iOS”، ويتيح للمستخدمين تسجيل أجهزتهم بسهولة من خلال الخطوات التالية: