رسمياً: السماح للعاملين في هذه المهن بالعمل دون كفيل أو قيود في السعودية

في خطوة تهدف إلى تعزيز سوق العمل وتسهيل الإجراءات للعمالة الوافدة، أعلنت السلطات السعودية السماح للعاملين في بعض المهن بالعمل دون الحاجة إلى كفيل أو قيود إضافية. هذا القرار يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وزيادة جذب الكفاءات.

كتب محمد سعد – الكثير من الوافدين في المملكة العربية السعودية بمعرفة تفاصيل إلغاء نظام الكفالة، الذي كان له تأثير كبير على حياتهم المهنية . إذ كان نظام الكفالة يقيد حرية التنقل ويصعب عملية الحصول على الحقوق بشكل سريع ومرضي. يتساءل الكثيرون الآن: هل تم إلغاء نظام الكفالة بشكل كامل؟ ترمبن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حقيقة إلغاء نظام الكفالة في المملكة

أوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية في بيان رسمي أن نظام الكفالة لم يلغ بالكامل، ولكن هناك تغييرات كبيرة تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. حيث أكدت الوزارة أنه لا توجد معلومات عن إلغاء النظام بشكل جزئي، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز سوق العمل وإتاحة الفرص للعمالة الوافدة في مختلف المجالات.

المهن المسموح لها بالعمل دون كفالة

في إطار الإصلاحات المتعلقة بنظام الكفالة، حددت السلطات السعودية عدداً من المهن التي يمكن للعاملين فيها العمل دون الحاجة إلى كفيل، ومن هذه المهن:

مدراء الإدارات

المديرون التنفيذيون

الأطباء والممرضون

وظائف الورش والأعمال اليدوية

السكرتارية التنفيذية

المهندسون الميكانيكيون

مدراء المبيعات

مدراء الحسابات

وظائف المقاولات

القطاعات الهندسية مثل الهندسة المدنية وهندسة الطاقة الكهربائية

مميزات العمل بالنظام الجديد بدون كفيل

مع التحولات الجديدة، يقدم النظام الجديد عدة مزايا للعمال الوافدين، منها:

الانتقال بين الوظائف: يحق للعامل الانتقال إلى مؤسسة أخرى دون الحاجة إلى موافقة الكفيل.

تقديم طلبات العمل: يمكن للعامل التقديم على وظائف جديدة خلال فترة سريان عقده، مع إشعار صاحب العمل الحالي.

السفر المؤقت: يسمح للعامل بالسفر مؤقتا خارج المملكة بتقديم طلب قانوني رسمي وإبلاغ صاحب العمل.

المغادرة النهائية: لم يعد من الضروري الحصول على موافقة صاحب العمل لمغادرة المملكة نهائيًا.

شروط العمل دون كفالة في المملكة

للاستفادة من النظام الجديد، يجب على الوافدين الالتزام بالشروط التالية:

المدة الزمنية: يجب أن يكون الوافد قد أمضى عاماً كاملاً في العمل بالمملكة. الامتثال للإجراءات الرسمية: الالتزام بجميع الإجراءات المطلوبة من الجهات المختصة. الالتزام بقوانين حماية الأجور: يجب على صاحب العمل احترام قوانين حماية الأجور وإجراء التقييم الذاتي. توثيق عقد العمل: توثيق العقد بشكل قانوني لضمان حقوق الطرفين.

تساهم هذه الإصلاحات في تحسين بيئة العمل في السعودية، مما يمنح الوافدين مزيدا من الحرية والمرونة في التنقل بين الوظائف، ويعزز من تحسين أوضاعهم الوظيفية. من الضروري للوافدين وأصحاب العمل الاطلاع على الشروط والمتطلبات الجديدة لضمان الامتثال للقوانين وتحقيق أقصى استفادة من النظام الجديد.

هذا القرار يفتح آفاقًا جديدة للعاملين في السعودية ويعزز من حرية التنقل المهني، مما يساهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية في القطاعات المستهدفة.