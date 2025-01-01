تحذيرات جوية عاجلة: أمطار غزيرة وصواعق رعدية تضرب هذه المناطق

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات حمراء عاجلة تشير إلى تعرض بعض المناطق لأمطار غزيرة وصواعق رعدية خلال الساعات المقبلة. وأكدت الهيئة ضرورة توخي الحذر واتباع التعليمات لتجنب المخاطر المحتملة نتيجة الأحوال الجوية القاسية.

كتب محمد سعد – أعلن المركز الوطني للأرصاد عن إنذارات من الدرجة الحمراء على بعض المناطق في المملكة العربية السعودية، حيث يتوقع المركز هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق، هذا بالإضافة إلى توقع حدوث بعض التأثيرات المصاحبة مثل جريان السيول وحدوث صواعق رعدية، كما أضاف المركز أن هناك فرصة لتساقط البرد مع حدوث انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وفيما يلي، نعرض لكم التفاصيل كاملة تعواق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حالة الطقس عسير

يتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان تشمل عدة محافظات مثل الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب، وذلك ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2024 حتى الساعة 8 مساءً من نفس اليوم، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الأمطار إلى تأثيرات مصاحبة تشمل رياح شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، مع احتمالية تساقط البرد، وتدفق السيول، بالإضافة إلى حدوث صواعق رعدية.

توقعات الطقس جازان

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذار أحمر عن حالة الطقس يتوقع فيه هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، تشمل المحافظات التالية: الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2024 وحتى الساعة 8 مساءً من نفس اليوم، وتأتي هذه الأمطار مصحوبة بعدة تأثيرات، من بينها:

رياح شديدة السرعة.

انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

تساقط البرد.

جريان السيول.

صواعق رعدية.

حالة القطس مكة المكرمة هذا ويتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا في محافظة الطائف، وذلك ابتداءً من الساعة 1 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2024 وحتى الساعة 8 مساءً من نفس اليوم، ومن المحتمل أن تصاحب الأمطار تأثيرات متعددة، تشمل: رياح شديدة السرعة.

انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

تساقط البرد.

جريان السيول.

صواعق رعدية.

مع استمرار التقلبات الجوية، تدعو هيئة الأرصاد المواطنين والمقيمين إلى متابعة التحديثات الدورية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.