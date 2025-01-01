منتخب البحرين يتأهل لنهائي خليجي 26 بعد إقصاء الكويت في مفاجأة كبرى

في مباراة مثيرة ومليئة بالندية، حقق منتخب البحرين مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه منتخب الكويت من بطولة خليجي 26. الفوز يؤهل البحرين إلى المباراة النهائية، حيث أثبت الفريق جدارته بأداء مميز أثار إعجاب الجماهير.

كتب محمد سعد – حقق المنتخب البحرين مفاجاة من العيار الثقيل بتحقيق تأهل تاريخيا بالفوز على الكويت على استاد جابر الأحمد الدولي ضمن نصف نهائي خليجي ٢٦، أدي المنتخب بمستوي مميز.

تشكيل الكويت لمباراة البحرين حراسة المرمى: خالد الرشيدي. خط الدفاع: مشاري الغنزي – حمد الحربي – خالد محمد – فهد الهاجري. خط الوسط: سلطان العنزي – محمد دحام – أحمد الظفيري – يوسف الشمري. خط الهجوم: يوسف ناصر – معاذ العنزي. تشكيل البحرين لمباراة الكويت حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله. خط الدفاع: عبدالله الخلاصي- أمين بنعدي- وليد الحيام- حمد شمسان. خط الوسط: كميل الأسود- السيد ضياء سعيد- محمد مرهون. خط الهجوم: علي مدن- مهدي حميدان- مهدي عبد الجبار. تفاصيل مباراة منتخب الكويت والبحرين في بداية الشوط الأول، ظهر المنتخب البحرين بالضغط علي الكويت لتسجيل هدف التقدم. أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين منتخبي الكويت والبحرين. في الشوط الثاني ، تراجع منتخب البحرين أحداث الشوط الثاني وضغط المنتخب الكويت لتسجيل هدف التقدم. حصل مهدي عبد الجبار علي البطاقة الحمراء خلال أحداث الشوط الثاني. وسجل محمد مرهون الهدف الأول من عمر المباراة وافتتح السجل التهديفي أمام الكويت وجاء صناعه الهدف بنعدي. ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بتأهل منتخب البحرين على نظيره الكويت ويضرب منتخب البحرين موعدا مع عمان. وسوف يكون المباراة النهائية، بين عمان والبحرين يوم ٤ يناير.

تأهل البحرين للنهائي يمثل إنجازًا كبيرًا للفريق، ويزيد من حماس الجماهير لمتابعة المواجهة القادمة في البطولة.