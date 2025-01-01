كيفية التسجيل في حساب المواطن وأهم التعليمات للقبول بالدعم

برنامج حساب المواطن يتيح للمواطنين فرصة التسجيل للحصول على الدعم المالي الشهري، بهدف تحسين جودة الحياة للفئات المستحقة. للتسجيل بنجاح وضمان القبول في البرنامج، يجب الالتزام بتعليمات وشروط محددة أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كتب محمد سعد – التسجيل في حساب المواطن، حيث يوفر البرنامج فرصة لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية للتسجيل في دعم حساب المواطنين، حيث أن التسجيل مُتاح، وفي حال تم تقديم الطلب سوف يتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية من خلاله حسابه المسجل في البرنامج عبر زيارة حسابه ومن يتم الدخول إلى “دراسة الأهلية” للتعرف علي حالة القبول، حيث يتم التقديم بحساب المواطن بعد توافر قواعد البرنامج في كل مستفيد، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في حساب المواطن.

التسجيل في حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن بعض الخطوات التي من خلالها يستطيع أي مستفيد التسجيل في حساب المواطن، وفيما يلي خطوات التقديم:

يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: حساب المواطن.

إدخال رَقَم الهوية الوطنية وإدخال رَقَم هاتف الجوال المفعل في أبشر وتاريخ الميلاد.

سوف تصل رسالة على الهاتف الجوال بها كلمة المرور المؤقت من أجل إتمام التسجيل.

بعد ذلك يتم إدخال كلمة مرور جديدة ثم تأكيدها وتذكرها جيدًا لأنها سوف تكون طريقة الدخول للحساب.

سوف تظهر للمستفيد المستندات التي يجب عليه إرفاقها بناءً علي كل حالة.

قراءة جميع الشروط والأحكام والضغط على “موافق”.

ثم التوجه إلى إرفاق المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

التحقق من صحة البيانات التي تم إدراجها والتأكد من إرفاق كافة المستندات.

ثم الضغط علي أيقونة (إرسال الطلب).

تعليمات هامة قبل التسجيل في البرنامج

قبل أن يتوجه أي مستفيد للتسجيل فيي حساب المواطن يجب التحقق من توفر ما يلي:

يجب التأكد من استيفاء جميع شروط التسجيل في حساب المواطن.

تجهيز المستندات المطلوبة مثل صك ملكية أو عقد إيجار موثق (في حالة إذا كان رب الأسرة مستأجرًا)، وثيقة زواج (للمتزوجين)، توافر شهادات ميلاد الأبناء أو أي مستندات أخرى مطلوبة للتقديم.

ما هي شروط الأهلية في البرنامج؟

الجنسية السعودية: يجب أن يكون المستفيد الأساسي سعودي الجنسية ويتم استثناء من ذلك (حاملي بطاقات التنقل – زوج المواطنة وأبنائها وزوجة المواطن).

الإقامة في السعودية: الإقامة بداخل حدود المملكة، وأن لا يكون سجينًا أو في إحدى مراكز الإيواء الحكومية.

يشترط توافق البيانات: تطابق البيانات التي تم تسجيلها مع بيانات الجهات ذات العِلاقة.

القدرة المالية: عدم تعدى أي حد من حدود معايير القدرة المالية.

هل يوجد تأثير من القروض على دعم حساب المواطن؟

أكد برنامج حساب المواطن أنه لا يتم النظر للقروض أو الالتزامات المالية، ويتم العمل علي احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة، ومن أجل التعرف علي قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

احرص على تقديم بيانات دقيقة والالتزام بالشروط المحددة لضمان القبول في برنامج حساب المواطن والاستفادة من الدعم المالي المخصص.