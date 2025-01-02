قفزة تاريخية لسعر الدولار أمام الجنيه المصري.. يتجاوز حدوده في السوق والبنوك

شهدت تعاملات اليوم ارتفاعًا تاريخيًا وغير مسبوق لسعر الدولار أمام الجنيه المصري، حيث اخترق حاجزًا جديدًا لم يتم تجاوزه من قبل. هذا الارتفاع الملحوظ أثار تساؤلات حول تداعياته على الأسواق المحلية والبنوك.

كتب محمد سعد – واصل الدولار الأميركي ارتفاعه مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الأخيرة وإن كانت الارتفاعات بشكل طفيف بسبب استقرار وهدوء سوق الصرف اغصرو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وفي التعاملات الأخيرة، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في 3 بنوك بقيادة البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 48.58 جنيهًا للشراء، مقابل 48.68 جنيهًا للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 48.55 جنيهًا للشراء، و48.68 جنيهًا للبيع. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر سجل سعر صرف الدولار نحو 48.54 جنيهاً للشراء، مقابل 48.64 جنيهًا للبيع.

مع استمرار هذا الارتفاع غير المتوقع، يبقى المشهد الاقتصادي في مصر مترقبًا لتأثيرات هذا التحرك الكبير في سعر الدولار، وسط تطلعات لحلول تخفف من الضغط على الجنيه المصري.