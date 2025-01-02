رياضة

انتقادات جمال بوهندي لرونالدو تثير ضجة واسعة في الأوساط الرياضية

انتقادات جمال بوهندي لرونالدو تثير ضجة واسعة في الأوساط الرياضية
RIYADH, SAUDI ARABIA - JANUARY 22: Cristiano Ronaldo of Al Nassr prepares to take a free kick during the Saudi Pro League between Al Nassr and Al-Ittifaq Club at Mrsool Park Stadium on January 22, 2023 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Khalid Alhaj/MB Media/Getty Images)
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

في تطور مفاجئ، واجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو انتقادات حادة من المحلل الرياضي جمال بوهندي، ما أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير ومتابعي كرة القدم. التعليقات الموجهة لرونالدو أعادت النقاش حول أدائه وتأثيره داخل الملعب وخارجه.

كتب محمد سعد – انتقد جمال بوهندي، نجم المنتخب الإماراتي السابق، كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، لعدم تألقه في المواجهات الكبرى. رونالدو سجل 16 هدفًا في 19 مباراة هذا الموسم، لكن بوهندي يرى أن تذبذب مستوى اللاعبين الأجانب هو المشكلة الرئيسية في الدوري السعودي.

وأشار بوهندي إلى أن رونالدو يهز الشباك بانتظام مع النصر، لكنه لا يظهر في المواجهات الكبرى. هذه الانتقادات تتركز على عدم تألقه في المباريات الحاسمة، مما يثير تساؤلات حول قيمة التعاقدات الكبرى في الدوري السعودي.

ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن رونالدو انضم إلى النصر في يناير 2023 بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد. وتم تسجيله 16 هدفًا في 19 مباراة هذا الموسم، بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة.

كما أن مستقبل رونالدو في النصر غير واضح، حيث ينتهي عقده في صيف 2025. ارتبط اسم رونالدو بأندية مثل الهلال السعودي، مانشستر يونايتد، وسبورتنغ لشبونة، مما يثير تساؤلات حول भवبه في الموسم المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الانتقادات تثير نقاشًا حول قيمة اللاعبين الكبار في الدوري السعودي، وتأثيرهم على نتائج المباريات.

مع تزايد التفاعل حول تصريحات بوهندي، يبقى التساؤل مطروحًا حول تأثير مثل هذه الانتقادات على رونالدو وأدائه في المرحلة المقبلة.

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